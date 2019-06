Tűzkárosult gyirmóti családot segített a Vöröskereszt

Az előtérben a megvásárolt, egyelőre lapra szerelve, dobozokban lévő bútorok láthatók. Fotó: H. Baranyai Edina

Egy győr-gyirmóti háromgyermekes család élete csaknem teljesen tönkrement tavaly március 1-jén. Ahogy az édesanya, Pappné Buczkó Szilvia lapunknak tegnap elmondta: elektromos zárlat miatt tűz keletkezett Ménfői úti otthonukban és házuk szinte teljesen leégett. Amikor felcsaptak a lángok, csak a nagymama tartózkodott bent, aki szerencsére nem sérült meg, s noha gyorsan érkezett a segítség, használati tárgyaik, berendezéseik nyolcvan százaléka is odalett.A győri önkormányzat még aznap szükséglakást ajánlott fel nekik a Szarvas utcában, azóta is ott élnek. Közben saját erőből, a biztosító által fizetett összegből és a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevétele révén építkezni kezdtek a telken, ahol az előző ingatlanuk megsemmisült.A bajban számíthattak a Magyar Vöröskereszt segítségére is, amelynek Győr-Moson-Sopron megyei vezetője, Kun Szilvia tegnap jelképesen 500 ezer forint támogatást nyújtott át. A pénzből a fürdőszoba és egy szoba berendezésére, étkezőasztalra, valamint íróasztalra költöttek, s úgy tervezik, hogy új otthonukba a hónap végén beköltöznek.