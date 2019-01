Tűzijátéktól sérült meg egy 11 éves kislány, petárdától egy 81 éves néni Győrben

a Virágpiac tér és az Aradi vértanú útja sarkán egy ismeretlen személy által rosszul elmű ödtetett tűzijáté egy kislány mellett robbant. A sérültet órházba vitté , az elsődleges orvosi vélemény szerint a gyermek 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett. Az

eset örülményeit

a Győri Rendőrkapitányság

büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Illusztráció

Sajnos nincs még vége: kedden reggel egy 81 éves nénit is kórházba szállítottak, neki is petárda szakította le két ujját. Nem ő petárdázott, csupán a szemetet akarta összeszedni a háza előtt, s akkor robbant a kezében a pirotechnikai eszköz. Az ő kezét is műteni kellett, de a roncsolódás itt is visszafordíthatatlan volt.Nem petárda, hanem egy rosszul mű ödtetett tűzijáté is balesetet okozott, a sérült ráadásul egy kisgyerek: bejelentés érkezett a rendőrségre -én 0 óra 18 perckor arról, hogy Győrben,