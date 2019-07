Tündérszépe 2020 - Országos szépségversenyünk elindult, várjuk a jelentkezéseket!

Nyeremények



Azon túl, hogy egy életre szóló élményt szerezhetsz, egy felkészítőtábor, számtalan nyeremény, vásárlási utalványok, mobiltelefonok és egzotikus utazás is vár a legszebbekre. Sőt, a szavazók között is osztunk ki ajándékokat, így érdemes lesz izzítani a különböző elektronikus eszközöket!

Elmúltál 16, de még nem vagy 30? Jelentkezz versenyünkre és legyél Te 2020 Tündérszépe! Saját fotósorozattal is nevezhetsz, vagy kérhetsz profi fotózást is.A megyei és regionális előválogatóból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző – összesen tehát 4 hölgy – jut tovább, a központi döntőben ismert személyiségekből álló zsűri választja ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók is megszavazzák a legszebb lányt.A megyei előválogatóba 30 hölgy kerül be, a regionális fordulóban Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas megye 4 lánya küzdhet a továbbjutásért.Jelentkezni október 8-ig lehet a, a megyei előválogató szeptember 16-tól október 21-ig tart. A regionális előválogató október 24-én indul, és november 4-én zárul le. Az országos döntőben lévő lányokra online január 2-től 23-ig lehet szavazni, a döntőt pedig január 24-én rendezik, show-műsorral egybekötve.