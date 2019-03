Túlélni a prosztatarákot - Győr környéki férfi mesél a tabunak számító témáról

Vérvétel, betapintás, ultrahang

A legjobb eltávolítani a daganatot

Ifjabb dr. Lacó László sebész, urológus elmondta, negyvenöt éves kortól javasolt a szűrés. Fotó: Gecsei Ádám

Műtét után 3 évvel: emelkedik a PSA-szint

Évente 4500 férfinél diagnosztizálnak prosztatarákot Magyarországon, s 1500-an bele is halnak a betegségbe. A riasztó adat szerencsére egyre több férfihoz eljut, s tudatosul az érintett 45–50 feletti korosztályban: a baj elkerülhető lenne az odafigyeléssel, az évenkénti szűrővizsgálattal. De sajnos a probléma ott is gyökeredzik, hogy az „erősebbik nem" nagy része fél orvoshoz menni.Többször foglalkoztunk már azzal, hogy miből is áll ez az évenkénti férfispecifikus szűrővizsgálat. A PSA-vizsgálat (egy vérvétel), a betapintás és az ultrahang pár percet vesz el egy férfi életéből, de más megközelítésből évtizedeket adhat egy családapa, egy férj, egy lelki társ, egy barát, egy munkaerő életéhez.Ifjabb dr. Lacó László sebész, urológus a győri Petz-kórház adjunktusa elmondta, hogy nagyon sok év kell ahhoz, amire tüneteket produkál a prosztatarák. Ilyen lehet például a vizelési panasz. Korai formában semmiféle elváltozást nem tapasztalhatunk magunkon. A szakorvos hangsúlyozta: negyvenöt éves kortól javasolt a szűrés, főleg azoknál a családoknál, ahol halmozódás volt. Ha valakinél ezen vizsgálat – és a szövettani vizsgálat – után prosztatarákot diagnosztizálnak, háromfajta kezelés lehetséges: műtéti úton eltávolítják a prosztatát, illetve sugár- vagy hormonális kezelést alkalmaznak. A műtét vagy a sugárkezelés a korai fázisban teljes gyógyulást adhat, míg a később felfedezett betegségnél alkalmazott hormonális kezelés az évek alatt elveszítheti a hatását, ekkor még a kemoterápia adható, illetve napjainkban egyre újabb gyógyszerek is megjelennek. Dr. Lacó László elmondta, ha valakit megműtenek prosztatarákkal, akkor sem szűnik meg a folyamatos ellenőrzés, ugyanúgy kontrollra várják a beteget, s ha a legkisebb esélyt látják, hogy visszatér a daganat, akkor folytatják a kezelést.Egy ilyen műtéten, sugárkezelésen átesett férfinál jelentkezhet vizelettartási vagy éppen merevedési probléma is. A Győr közelében élő 50 fölötti Tamás (nevét kérésére megváltoztattuk) beszélt a 2010 óta húzódó kezeléséről.Magyarországon 2015-ben 9,1 milliárd forintot költöttek az Egészségbiztosítási Alapból a prosztatadaganatos betegek gyógyítására, míg 2016-ban 9,3, 2017-ben 10,1 milliárdot. Győr-Moson-Sopron megyében közel félmilliárd forint, míg Komárom-Esztergomban 300 millió forint körüli volt minden évben ez az összeg. PSA-vizsgálatot 2015-ben hazánkban 305 ezer 705-öt végeztek (174 millió forintból), 2016-ban 316 ezer 840-et (181 millió forintból), 2017-ben 332 ezer 252-t (199 millió forintból). Győr-Moson-Sopronban 2015-ben 14,4 ezret, 2016-ban és 2017-ben 15,6 ezret. Komárom-Esztergomban 2015-ben és 2016-ban 8,1 ezret, 2017-ben 9 ezret.„Minden évben csináltattam egy általános vérvételt, s az ismerősöm, akihez mentem, beikszelte a PSA-t is" – emlékezett vissza 2010-re Tamás, amikor is 46 éves volt. „Mondta, hogy behúzza a PSA-t, visszakérdeztem, hogy mit? Levette a vért, két nap múlva hívott, hogy magasabb az érték, mint a megengedett" – folytatta Tamás, aki ezután az urológiai osztályon került kapcsolatba dr. Lacó Lászlóval.„Semmi tünetet nem vettem észre magamon. Fertőzésre gyanakodtunk, hiszen egy olyan kórokozót sikerült kitenyészteni, ami prosztatagyulladást is eredményez, s amitől magasabb lehetett a PSA-szintem. Elkezdtek ezzel kezelni, s én megnyugodtam. Aztán a PSA-érték hol csökkent, hol nőtt, s tapintottak egy borsónyi méretű keményebb göböt" – folytatta Tamás, aki mint mondta, még ekkor sem – pedig orvosai tanácsolták – akarta magát alávetni a szövettani vizsgálatnak, ám 2016-ban – amikor már nagyon magas, 19-es értéket mutatott a PSA – nem várt tovább.„Még ekkor sem jelentkezett semmiféle tünet, ugyanúgy éltem, mint bárki más. Alattomos egy betegség, hiszen semmi változást nem vettem észre, csak az az érték volt nagyobb" – tudtuk meg Tamástól. A szövettani vizsgálat egyértelműen kimutatta, hogy rosszindulatú daganatról van szó. „A legrosszabb az volt, amikor a doktor úr felhívott és mondta, hogy menjek be holnap, mert prosztatarákom van. Épp a fiam névnapját ünnepeltük. Elég mély nyomot hagyott bennem... Aztán zajlottak az események, tudtuk, hogy megműtenek, és nem fogok belehalni, hiszen jó kezekben vagyok. Elmondták a lehetőségeket. Megerősítettek abban, az a legjobb, ha eltávolítják a daganatot. S már nagyon vártam én is. Mert úgy éreztem, hogy van bennem valami rossz, amit ha kiszednek, tovább élhetek" – mesélte Tamás. Hozzátette: hálás dr. Szepesváry Zsoltnak és a Kamper Ildikó vezette nővércsoportnak a munkájáért.A férfit 2016 márciusában, nagypénteken műtötték meg, s sikeresen eltávolították a daganatot. Ám három év elteltével, nemrégiben elkezdett emelkedni a PSA-értéke. „Bíztam benne, hogy a sugárkezelést megúszom, de nem sikerült. Harminc adagot kapok. Az első kezeléseken fáradékony voltam, hányingerem volt, s volt egy hasmenéses időszak is. Egyik nap pedig véres volt a vizeletem, kaptam rá antibiotikumot, mint mondták, ez velejárója lehet. De tudom, hogy a kezelés amint lemegy, a tünetek elmúlnak, s mindezt azért csináljuk, hogy semmit se kockáztassunk" – mondta Tamás.„Nehéz volt az elmúlt időszak, de a feleségem és a gyermekeim végig mellettem voltak. A műtét után volt vizelettartási és merevedési problémám is, de ezek szerencsére elmúltak. S mondjuk ki, ez egy férfit nagyon megvisel, nálam sem volt másképp. Soha nem csináltam belőle nagy titkot, hogy mi történt velem, de nem is vertem a mellem, hogy mivel műtöttek. Ha valaki kérdezte, szívesen elmondtam neki, hátha másokat rádöbbent az én példám, hogy menjen el orvoshoz. Nagyon sok barátomat küldtem el urológushoz, s mentek is, mert úgy voltak vele, »ha Tamással ez történt, aki heti 30 kilométert fut és konditerembe jár, nem dohányzik, nem iszik«, akkor nekik is érdemes elmenni, mert ez a betegség sem válogat" – mondta a férfi.„Én húztam az időt, nem akartam minél előbb szövettani vizsgálatot, viszont amikor mondták, hogy kell a sugárkezelés az emelkedő PSA-szint miatt, azonnal intézkedtem. Néha belegondolok, mi lett volna, ha nem húzza be az ismerősöm, hogy a vérvételnél nézzék a PSA-t is? Akkor biztosan csak akkor megyek urológushoz, amikor már tüneteket produkál a betegség..." – zárta Tamás, aki szerint egy ilyen problémát csakis egy támogató családdal lehet átvészelni.