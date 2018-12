Tragikus baleset Győrszemerénél: Olimpia a harmadik áldozat

ét rózsa őrzi Ottó és Dávid emlé ét – írtuk korábban, sajnos sejtve, hogy az első pillanattól kritikus állapotban lévő Olimpia szervezete is egyre reménytelenebb üzdelmet vív az életért. A megrázó tragédia napok óta beszédté Győrben és örnyé én: három testvér és egyikének szerelme karambolozott , a dél-

előtti órákban.



A 32 éves sofőr és 24 éves öccse a helyszínen elhunyt, a harmadik testvér már túl van az életveszélyen. Nem volt sajnos egy pillanatig sem túl ezen a 20 éves Olimpia, akinek koponyasérülését megoperáltá , de egy pillanatig sem tért magához, gépek tartottá életben. A műtétet övető napok egyre egyértelműbbé tetté , hogy ilyen sérülést lehetetlen túlélni. De mindenki a csodában reménykedett – a lány szülei is, akik Romániából azóta megérkeztek Győrbe a lányukhoz.



A Petz- órház intenzív osztályának nővérei, orvosai mindent megtettek, amit az orvostudomány jelen állása szerint lehet, de nem sikerült megmenteni a lány életét. Az agyhalál megállapítása szigorú protokollhoz ötött, napokig tart – ezeken végigmentek, s az éjszaka ki kellett mondani, hogy véget ért a üzdelem.



Mindezt prof. Oláh Attilától, a Petz- órház orvos igazgatójától tudtuk meg, amikor a sérültek állapotáról ismét érdeklődtünk. Három halálos áldozata van tehát a balesetnek, amely a 83-ason, a „halálkanyarként" emlegetett szakaszon történt.



Abban a kanyarban csak kevesen tartjá be a hatvanas korlátozást. Most ez a hír talán újabb autósokat bír óvatosságra. A testvérek autója is előbb kisodródott, majd megpördült a kanyarban, s úgy ütközött a szembejövő autóval. Isteni csoda, hogy a másik autóban ülő csak önnyebb sérüléseket (úgy tudjuk, zúzódásokat) szenvedtek. A fiatal testvérek a lehető legszerencsétlenebbül, oldalról kaptá az iszonyatos ütést, ezért sérültek mindannyian nagyon súlyosan.



Már csak egy fiú, Krisztián fekszik tehát a Petz- órházban, végtagjainak törése hosszú hónapokig tartó rehabilitációt feltételez. A fiú, akinek egy kicsi babája van, az intenzív osztályról kikerülhetett, a szubintenzíven fekszik jelenleg. S bár az első napokban még nem tudtá , mert nem is lehetett elmondani neki a kegyetlen valóságot, ha a fájdalomcsillapító ábulatából feleszmél, meg fogja érdezni az őt folyamatosan látogató családtagjaitól, hogy miért van mindenki feketében…