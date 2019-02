Tragédia Győrszemerénél - Még kórházban a baleset túlélője, Krisztiánnak a kislányáért is talpra kell állnia

Adrienn a kislányával naponta látogatja apát. Ez a kép is tegnap készült. Fotó: H. Baranyai Edina

Az utolsó kép a baleset előtt Krisztiánról és Biankáról.

Lassan telnek a hetek, s bár többnek tűnik, de. A győri Petz-kórház traumatológiáján gyógyuló Krisztián eddig nem volt olyan állapotban, hogy beszélni tudjon mindarról, ami történt; a csendet most sem ő, hanem a szerelme töri meg.Adrienn jelenleg egyedül neveli a közös kislányukat, Biankát. Apát látogatják folyamatosan a kórházban, ez erőt ad neki, de látják ők is, hogy Krisztián még nagyon nincs túl a nehezén. Az anya mostanra mondta ki: a családtámogatási ellátásból nem tudja hosszú hónapokig még eltartani magát és a kislányát, szükségük van segítségre. A Jóakarat hídján keresztül eljutnak hozzájuk az önök forintjai, s a mögötte rejlő üzenet: Nem vagytok egyedül!„Karácsonyfát venni mentek a fiúk a szülőknek" – idézi fel Adrienn a Petz-kórház folyosóján a végzetes nap reggelét: 2018. december 24-ét. Nem volt rossz érzés senkiben, miért is lett volna? Szenteste volt. Négyen ültek be az autóba, Ottó ült elöl, ő vezetett; mellette Dávid, Ottó mögött Krisztián ült,. Jött a hírhedt kanyar a 83-ason, Győrszemere előtt ők kisodródtak, oldalról kapták az ütközést. Az igazságügyi szakértő korábban már kimondta nekünk: ennél szerencsétlenebbül nem történhetett volna a karambol, még egy frontális ütközésnél is nagyobb biztonságban lettek volna a fiatalok. Nemcsak ők, a másik, vétlen autó utasai is sérültek.„Az anyukájuk érezte meg a bajt, hívta őket, nem vették fel a telefont. Akkor hívott engem is, azt mondta, most olvasott egy balesetről Győrszemerénél, a fiúkat pedig nem éri el. Ők lesznek..." – aggódott. Adrienn így folytatja: ˝Mivel az első hírek még arról szóltak, hogy két fiúról és két lányról van szó, kicsit megnyugodtam. De ez nem sokáig tartott, mert nagyon hamar jött még egy telefon: ők azok. Krisztián él, bevitték a kórházba, tudtuk meg, azonnal indultam Jánossomorjáról, mert én is a szüleimnél voltam éppen."Idegőrlő tizenegy óra következett – ennyi ideig műtötték Krisztián szilánkosra tört lábait. Másnap látta először a szerelme, aki azóta is naponta látogatja. A nehezén csak fizikailag volt túl a fiú, egy dolog még hátravolt: megmondani az igazságot, hogy a testvérei meghaltak mellette. „A férfiak, vagyis a sógorai mondták meg neki, mert ő semmire sem emlékezett. Az utolsó kocka az, hogy elindulnak a fenyőfáért. Nagyon sírt, amikor megértette, mi történt..."Nem kelhet még fel az ágyból Krisztián, s az is biztos, hogy hónapokig tartó rehabilitáció vár rá. Eddig ő volt a családfenntartó, most nem tud az lenni. Adrienn a kislányukkal Mórichidára, a családi házba költözött Győrből, Krisztián szülei így tudják támogatni. Kaptak segítséget a Vöröskereszttől és a mórichidai önkormányzattól is, amit szintúgy köszönnek, mint az önök támogatását. Krisztiánnak talán ez erőt ad a folytatáshoz: ezt reméli Adrienn is.Messze még a következő karácsony, de az út is hosszú, ami a fiúra vár. Az lenne a legszebb ajándék, ha addigra minden olyan lenne – legalább az ő kicsinyke családjukban –, mint 2018 szenteste előtt volt.