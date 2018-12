Tragédia a 83-ason Győr közelében: ketten meghaltak a balesetben, kritikus állapotban a 20 éves lány - fotók

Sajnos továbbra is kritikus állapotban van az a 20 éves lány - információink szerint egy romániai állampolgár – aki a Volkswagenben szörnyethalt fiatalemberek mögött ült szentese napján délelőtt. Prof. Oláh Attila, a győri kórház orvosigazgatója elmondta: küzdenek az életéért. Ugyanakkor – tudtuk meg a professzortól – a másik súlyosan sérült utas életkilátásai jobbak, mint a baleset napján.Úgy tudjuk, ő egy 22 éves mórichidai fiatalember – vagyis nem lány, mint az elsődlegesen szerzett és terjedő információk viharában megtudtuk. A férfi több órás műtéten van túl, s bár élete nincs már veszélyben, állapota most is súlyos.A velük szembe jött Fordban is mórichidai nő ült, a kegyetlen véletlen hozta így, hogy egy olyan autóval ütközzön, amelyben szintén mórichidaiak utaztak, mert az elhunyt halogyi sofőr mellett szörnyethalt 24 éves fiatalember is onnan származik.Mint megírtuk, a fiatalokkal száguldó Volkswagen átsodródott a másik sávba és nekiütközött a Fordnak. A szembejövő vétlen sofőr és utasa könnyebb sérülésekkel úszta meg. A 83-as főútnak ezen a nagyszentpáli szakaszán, a híres "60-as táblás", szűk kanyarban már számtalan baleset történt, legtöbbször a túlzott sebesség miatt.Feloldották a forgalomkorlátozást, ismét járható a 83-as főút az érintett szakaszon is.Fiatal férfiak az áldozatokA rendőrségtől kapott újabb információink szerint a sofőr, aki a tragédia egyik áldozata, a Vas megyei Halogy településről származott, 32 évesen hunyt el. A többi fiatalról továbbra sem tudunk többet.A balesetről a rendőrség elmondta, hogy az autó, amiben az áldozatok ültek, egy Volkswagen - az elsődleges információk alapján - Győrszemere felől tartott Győr irányába, és Nagyszentpál térségében egy jobbra ívelő kanyarban átcsúszott a bal oldali sávba, és az oldalával lökte meg a szembejövő Fordot, abban ült a mórichidai házaspár.Két lány életéért a győri kórházban küzdenekA Kisalföld megtudta a baleset körülményeivel kapcsolatban, hogy az egyik autóban egy mórichidai házaspár ült, ők könnyebben sérültek. Az elsődleges információk alapján - hiszen még tart a vizsgálat - nem ez az autó okozta a tragédiát.A másik kocsiban négy fiatal ült, két nő és két férfi. A fiúk a helyszínen életüket vesztették. Azonosításuk még tart, akárcsak a két igen súlyosan megsérült lánynak, akik közül az egyik életveszélyes állapotban van, koponyáján ezekben az órákban életmentő műtétet hajtanak végre. Eltört a medencéje is, és hasi sérülést szenvedett - tudtuk meg prof. Oláh Attilától a Petz-kórház orvosigazgatójától.A másik lány állapota is lehet akár életveszélyes, ugyanis szegénynek minden végtagja teljesen összetört. Őt is műtik, küzdenek érte.Egyelőre nem biztos, de egyes információk szerint a tragédia elszenvedői is mórichidaiak.A balesetben ketten meghaltak, legfrissebb információink szerint négyen megsérültek - ketten súlyosan, ketten könnyebben. Gyermekek nincsenek az áldozatok, sérültek között sem.Halálos közúti közlekedési baleset történt hétfőn 10 óra 36 perc körül a 83-as számú főút 63+500 kilométerszelvényénél, Nagyszentpál térségében. Eddig tisztázatlan okok és körülmények között két autó ütközött össze. A balesetben - az elsődleges információk szerint - két ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, illetve még két ember sérült meg. A helyszínelés és a műszaki mentés idején teljes útlezárás van érvényben. A rendőrök a mindkét irányból érkező forgalmat Tényő és Koroncó felé terelik - tájékoztatott a rendőrség. - Információink szerint a balesetben több ember megsérült, ketten közülük olyan súlyosan, hogy a helyszínen életüket vesztették.- Összeütközött két gépkocsi hétfő délelőtt Győr-Moson-Sopron megyében, a 83-as főút Győr és Győrszemere közötti szakaszán. A balesethez a győri hivatásos és a győrszemerei önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik áramtalanították a járműveket és megkezdték a műszaki mentést. A munkálatok idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Elsődleges információink szerint a balesetben több ember megsérült, ezért őket a mentők ellátják - tájékoztatott a katasztrófavédelem.Információink szerint frontális karambol történt és a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.