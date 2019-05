Történelmi hajóskürtöt is kiállítottak Gönyűn - videó, fotók

Bringával Gönyűre



A Győrt Gönyűvel összekötő kerékpárutat három és fél éve használhatják a bringások. A kiállítást érdemes nyeregben ülve, tekerve megközelíteni. Ez a tanév végén iskolai osztályoknak is remek program lehet.

"Országosan is ritkaságszámba menő tematikával, gazdag tartalommal állítottuk össze a kiállításunkat. A tárgyak, könyvek, fotók, dokumentumok engednek bepillantást a magyar hajózás történetébe és a gönyűi hajósok életébe" – kezdte Ágoston Zoltánné Edit, a tárlatot életre hívó Gönyűi Honismereti Egylet alapító tagja. Gönyűn valaha az emberek nagy része hajózásból élt, egykoron itt tartották a folyami vámvizsgálatot Ausztria és Szlovákia irányába.Egészen a hatvanas-hetvenes évek fordulójáig több tucatnyi gönyűi család kenyerét biztosította a hajós forgalom. Nem véletlen: a Duna-parti tárlat nyitásán több mint 200 egykori hajós család elszármazottja vett részt. A Gönyűi Honismereti Egylet tagjai pályázatírás segítségével, a saját kezük munkájával alakították a tárlatot."Kicsit megszállottak vagyunk. Ha kellett, nem restelltünk utazni a hajós tárgyakért, dokumentumok megmentéséért" – mondta Ágoston Zoltán, aki hajósként dolgozik. Jelenleg a Duna-Rajna-Majna csatornán áthaladva, Hollandiában "szeli a habokat". Az egylet legidősebb tagja, a 82 éves Lakatos István szerelte és állította talpra az árbocot a főteremben. A helyiség látványossága a dobogón álló szimbolikus, interaktív hajóorr. Itt különleges történelmi "ereklye", zöld színű hajókürt is helyet kapott. Ugyanazzal a zöld festékkel vonták be, mint a második világégés után a Szabadság hidat."A bemutatott hajókürt arról a darushajóról származik, mellyel a második világháború után újraépítették a főváros hídjait. Emellett rendkívül értékes történelmi emléknek tartjuk azt a zsebnaptárt, melyet az 1956-os forradalom idején egy hajós írt" – folytatta Ágoston Zoltán. A kiállításnak otthont adó egykori művelődési ház felújítását Ginop, a tárlat létrehozását Interreg együttműködés támogatta.A pályázati összegeken kívül az egylet tárlókat kapott a győri Rómer-múzeumtól és szakmai segítséget is. A győri múzeum szakembereinek útmutatása alapján végezték a leltározást és a restaurálásokat is. A Gönyűi Honismereti Egylet eddig 1600 hajózási tárgyat gyűjtött össze. A látogatók hajós egyenruhába is bújhatnak egy-egy fénykép kedvéért."Tervezzük, hogy folyamatosan cseréljük majd a tárgyakat a tárlókban. Emellett minden emléket szeretnénk digitalizálni, a hajózási élet kutatóit szívesen látjuk. Amit mindig hangsúlyozunk: kétórás foglalkoztatót állítottunk össze ovisoknak, általános és középiskolás diákoknak. Célunk, hogy a gyerekek szórakozva tanuljanak a hajózásról a kiállításon" – tudtuk meg Ágoston Zoltánné Edittől. A tárlat előzetes bejelentkezés után látogatható, elérhetőség: 30/695-4043.