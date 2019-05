Történelemérettségi 2019 - Slágertémákat kaptak a diákok - Megoldások hamarosan videón

A Soproni Széchenyi István Gimnázium diákjai történelem érettségi közben. A többség szerint nem volt nehéz, különösebb meglepetést nem tartalmazott a feladatsor. Pláne azok számára, akik készültek. Fotó: Nagy Márta

Könnyűnek találták a középszintű történelemérettségit az Eduline olvasói - van, aki hamarabb be is fejezte az írásbelit.Jó feladatsort kaptak történelemből a középszinten érettségizők, a 180 perc elég lesz a rövid kérdések és az esszéfeladatok megoldására –A szaktanár szerint a feladatok jók, a tanulók számára megoldhatók, bár természetesen vannak olyan feladatok is, amelyek valamivel több tárgyi tudást igényelhetnek, „de aki megfelelően felkészült az érettségire, annak nem okozhat problémát".Az esszéfeladatokról azt mondta, ezek szinte slágertémák, gyakran előkerülnek az érettségin, így a tanárok is nagy hangsúlyt fektetnek ezekre a felkészítés során. A középszintű feladatsorra kapott 180 perc a szaktanár szerint elegendő lesz a diákok számára.A középkori uradalmakról, a szovjet propagandáról, Szent István uralkodásáról és a trianoni béke hatásairól is kaptak esszéfeladatot a diákok a középszintű történelemérettségi második részében.Az ókori Athénnal, a törökellenes küzdelmekkel, a második ipari forradalommal, a határon túli magyarsággal és a háztartások mai pénzügyeivel kapcsolatos feladatot is kaptak a diákok a középszintű történelemérettségi első, rövid feladatokból álló részében -A középszintű feladatsort kb. 60%-ban a magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat kb. 50 %-a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik. A feladatsor egészében az alábbi arányok érvényesülnek:Politika-, esemény-, állam, jog- és intézménytörténet kb. 40 %Társadalom-, életmód-, mentalitás- és művelődéstörténet, munkaügyi alapismeretek kb. 25 %Gazdaság-, technikatörténet és a környezeti kultúra története, pénzügyi és gazdasági ismeretek kb. 25 %Eszme- és vallástörténet kb. 10 %

Korábban

A történelem írásbelikkel folytatódnak ma az érettségi vizsgák a középiskolákban országszerte.A középszintű írásbeli 180 percig tart, az írásbelin a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll.A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.Az írásbeli feladatsort mintegy 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkotják. Az összes feladat közel fele a az 1849-től napjainkig terjedő időszakra vonatkozik. Vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik. Továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.A történelem emelt szintű írásbelije 240 percig tart. A vizsga két feladatsorból áll, hasonlóan a középszintűhöz.A diákok először az első feladatlapot oldják meg, majd a dolgozatokat 100 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki a második feladatlapot.A témák megoszlása és a használható segédeszközök megegyeznek a középszintű feladatokéval.