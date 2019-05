Törött orr lett a buli vége - feladta magát a verekedő Győrben

Súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást a Győri Rendőrkapitányság egy 2019. március 14-én 0 óra 45 perckor történt verekedés kapcsán. Az eset Győrben, egy egyetemisták által is kedvelt szórakozóhely bejáratánál történt.



Egy fiatalember került szóváltásba egy kortársával, majd szó szót követett és a végén több esetben ököllel megütötte vitapartnere fejét. Ezt követően a helyszínről elment, a szórakozóhely biztonsági szolgálata értesítette a rendőröket. A sérültet a mentők kórházba vitték, ahol az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a fiatalnak eltörött az orrcsontja.



A nyomozók a tanúkutatás és az információk begyűjtése eredményeként részletes személyleírással rendelkeztek a feltételezett elkövetőről. A nyomozás során sajtófelhívást is közzétettek a gyanúsítható férfiról, amelyben kérték a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a támadóról, az jelentkezzen a rendőrségen.



Ezt a közleményt olvasta később maga a verekedő is, aki amikor felismerte önmagát, úgy döntött, hogy önként jelentkezik a rendőrségen. Gyanúsítotti kihallgatása során teljes körű beismerő vallomást tett, viselkedését ittas állapotával magyarázta.



A nyomozók ezt követően elvégezték a további nyomozati cselekményeket, majd a napokban az ügy vizsgálatát befejezték és az iratokat átadták az ügyészségnek.