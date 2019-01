Töpörtyűsütés, koncertek, esküvői kiállítás - mutatjuk a hétvégi programokat!

Győr és környéke



SZÜKrealista GYŐRület

01. 18., péntek

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára, 2. emeleti rendezvényterme, 17 óra

Szük Norbert Ödön festőművész és Dezséry Szük Dorottya fotóművész házaspár közös kiállítása. A tárlat február 14-ig látható. A belépés díjtalan.



Út a végtelen felé

01. 18., péntek

Győri Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár, 17 óra

Xantus Géza kiállítása.



Erdélyi utakon

01. 25., péntek

Bezerédj-kastély, 17.30–19 óra

Tálos Péter fotóművész kiállításának megnyitója. Megnyitóbeszédet mond: Liziczai Miklós, a Győri Fotóklub Egyesület elnöke. Közreműködnek: Bogdán Eszter – ének, Németh Péterné – vers.

A tárlat február végéig látogatható.



A Generációk Háza programjai

01. 18., péntek

19 óra: Felnőtt-kézművesműhely.

01. 21., hétfő

10 óra: Családi műhely – Női önértékelés. Vezeti: Albert Nóra és Turi Tímea.



Csajkovszkij & Kodály

01. 18., péntek

Richter Terem, 17.18 óra

17:18 hangversenybérlet.

Műsor: P. I. Csajkovszkij: D-dúr hegedűverseny, op. 35. Kodály Z.: Galántai táncok. Zenél: Győri Filharmonikus Zenekar. Vezényel: Berkes Kálmán. Közreműködik: Szabadi Vilmos – hegedű. Jegyár: 4500 Ft.



Új évi operettgála

01. 19., szombat

Vaskakas Művészeti Központ, 15 és 19 óra

Ünnepi koncert az operett csilla-

gaival. Új műsor, káprázatos látványvilág. Sztárvendég: Fodor Zsóka, az ország Magdi anyusa operettszerepben. Jegyvásárlás elővételben a helyszínen, a broadway.hu és a jegy.hu oldalakon.

Előfizetőink 10% kedvezménnyel vásárolhatnak koncertjegyet a Kisalföld-pavilonban.



Plastr workshop: Séllei Lilla

01. 19., szombat

Rómer-ház, 14–18 óra

Folytatódnak a Plastr Accessory designerworkshopok a házban!

Belépő: 3000 Ft a Rómer-ház jegypénztárában, a helyszínen. Az ár magába foglalja a felhasznált anyagot is.



25. Esküvői Kiállítás

01. 19–20., szombat-vasárnap

Zichy-palota, 10–18 óra

A házasulandók számára a kiállítás ideje alatt az anyakönyvi hivatal ügyeletet tart. További információ: www.mufegyor.hu.



Kodály & Dvorák

01. 20., vasárnap

Egyetemi hangversenyterem, 16 óra

Flesch Károly-hangversenybérlet.

Műsor: Kodály Z.: Duó hegedűre és gordonkára, op. 7. A. Dvorák: G-dúr vonósötös, op. 77.

A kamarazene gyöngyszemei a Győri Filharmonikus Zenekar művészeinek előadásában. Művészeti vezető: Berkes Kálmán. Jegyár: 3000 Ft.



Meditációs tanfolyam

01. 19–20., szombat-vasárnap

Leier City Center, 10–17 óra

A nemzetközi Sri Chinmoy Centerek győri csoportja intenzív meditációs tanfolyama. A részvétel ingyenes, de regisztrálni szükséges a 70/264-1872-es telefonon.



Tárgyakban rejtőző mesék

02. 24., vasárnapig

Csikóca Művészeti Műhely és Kiállítótér

Szegedi Katalin kiállítása.



BodyShot/146 nap (+14)

01. 20., vasárnap

Rómer-ház, pince, 17.30 és 19 óra

A RÉV Színház új színházi bemutatója. Ebben az előadásban nem történik semmi különös. Hétköznapi emberek hétköznapi sorsai bogozódnak össze és szét néhány nap alatt. Na jó, valami azért csak történik. Vannak, akik pénzfeldobással döntik el, hogy együtt élnek-e tovább. Van, aki álruhában követi a másikat. Van, aki ufókra vár. Van, aki füvezik. Sokat. Túl sokat...



Rómer Filmklub

Rómer-ház

Jegyár: normál: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft

01. 20., vasárnap

16.30 óra: Ruben Brandt, a gyűjtő. Magyar animációs akciófilm

01. 22., kedd

19 óra: Az Úr hangja. Olasz–francia romantikus dráma



A Vaskakas Művészeti Központ programja



01. 18., péntek

10 óra: Mekk Elek, ezermester. Vaskakas – kamaraterem.

19 óra: Alaine – Ideje a meghalásnak – Markó-Valentyik Anna előadása felnőtteknek. Vaskakas – kamaraterem.

01. 19., szombat

10 és 11 óra: Aprók Színháza: Icurka-picurka. Vaskakas – Aprók Terme.

01. 20., vasárnap

11 óra: Matiné: Misi mókus kalandjai. Vaskakas – kamaraterem.



A Győri Nemzeti Színház programja



01. 18., péntek

Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 19 óra: Két úr szolgája, Várady „E+F" bérlet.

01. 19., szombat

Győri Nemzeti Színház, 15 óra: A padlás, bérletszünet. Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 19 óra: Két úr szolgája, Somlai „E" bérlet.

01. 20., vasárnap

Győri Nemzeti Színház, 17 óra: Bolha a fülbe, bérletszünet.

01. 22., kedd

Győri Nemzeti Színház, 17 óra: Sirály, Czuczor-bérlet.

Győri Nemzeti Színház, Kisfaludy Terem, 17 óra: Két úr szolgája, Gáti „D" bérlet.



Nyúl

Borkóstoló túra

01. 18., péntek

Pannonhalmi borvidék, Cseri Pincészet, 19 óra

A Pannonhalmi borvidék fiatal borászata, a Cseri Pincészet vertikális vörösborkóstolóra várja a borkedvelő vendégeket.

A 8 bor megkóstolása mellé házi pástétomot kínálnak, a sofőrjegyhez pedig 1 palack Legenda ’15 bort adnak ajándékba. Rábaköz és környéke

Csorna



Koncert

01. 19., szombat

Művelődési ház (Szent István tér 36.)

Kárpátia-koncert. Vendég: Madaras Zsolt.

18.30 óra: Kapunyitás.

19 óra: Madaras Zsolt.

20 óra: Kárpátia.

Jegyár: elővételben 3000 Ft, aznap 3500 Ft. Sopron és környéke

The Messengers Band & Kraut (A) koncert

01. 18., péntek

Búgócsiga Akusztik Garden, 21.30 óra

Vendég az osztrák Kraut zenekar. Belépő: 1000 Ft.



Magyar Dalok Éjszakája

01. 19., szombat

Búgócsiga Akusztik Garden, 22 óra

Kizárólag magyar nyelvű slágerekkel készül DJ Seat The Belt. Belépő: 500 Ft. Mosonmagyaróvár és környéke

III. Levéli Töpörtyűsütő Nap

01. 19., szombat

Levéli kultúrház udvara



10 órától: Csapatok bemutatása, a verseny kezdete. 14 óra: Eredményhirdetés, díjak átadása. Az I. helyezett csapat Vándorfakanalat kap, mellyel 1 évig használhatja a „Levéli töpörtyűsütőmester" címet.

A program alatt tea, forralt bor és töpörtyűsütő pálinka kapható! A hangulatfokozó muzsikáról Rode Attila gondoskodik. Nevezési díj: 2000 Ft.



Az alapanyagról – legalább 5 kg zsírszalonna! –, bográcsról, gázpalackról és a sütéshez szükséges egyéb kellékekről a csapatok gondoskodnak! A szervezők sörasztal-garnitúrát, sütőhelyet és sátrat biztosítanak. A kész remekműveket szakértő zsűri értékeli.



Nemzetközi tanári hangverseny

01. 18., péntek

Flesch-központ, 18 óra

Fellépnek: Wieselburg, Stockerau, Somorja (SK) és Mosonmagyar-

óvár zenetanárai. A belépés ingyenes, adományokat szívesen fogadnak.



Táncház

01. 19., szombat

Fehér Ló Közösségi Ház, 17 óra

Először a kicsiket várják, akik a Fészekalja zenekar muzsikájára ismerkedhetnek a népi játékokkal, egyszerűbb táncokkal, Galgócziné Nyáradi Csilla és Galgóczi Attila segítségével. Közben a Bütyköldében Csonkáné Sörös Katalin várja meglepetéssel a gyerekeket.



19 órától a Korinda zenekar ad koncertet, majd 20 órától szintén a Korinda zenél a felnőtt-táncházban is.



Családi nap

01. 20., vasárnap

Fehér Ló Közösségi Ház, 16 óra

Kicsiket és nagyokat egyaránt várnak. A moziban egy igazi havas, jeges, didergő, mégis szívet melengető történetet láthatnak a szeretetről egy testvérpár történetének tükrében, és közben nem marad el a hóesés sem… A vetítés előtt 15-től 16 óráig színezés és játék várja a gyerekeket.



A részvétel ingyenes.