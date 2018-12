Tompa Eszter gyilkosság - Helyben hagyták az ítéletet, életfogytiglant kapott S. Attila - fotók

A Győri Ítélőtábla helyben hagyta az életfogytiglani fegyházbüntetést. A gyilkos családja zokogva fogadta a döntés tényét.Részletek később.

Előzmények

December 4-re tűzte ki a Győri Ítélőtábla a Tompa Eszter-gyilkosság ügyét, amiben a Győri Törvényszék életfogytiglant szabott ki. Elvben ekkor ítélet születhet, s csak azért óvatoskodunk, mert tudunk egy védelmi indítványról.Ha ennek helyt adnak, akkor tárgyalási határnapot kell kitűzni. S. Attila védője, dr. Deák Andrea a Kisalföldnek elmondta: a védelem továbbra is szükségnek látja a meghallgatását az elmeszakértőnek, mert szeretné kérdésekkel tisztázni: miből vont le pontos következtetést S. Attila akkori állapotára nézve 14 év után?Ha a bíróság helyt ad ennek, nagy valószínűséggel megszületik a jogerős ítélet,helybenhagyására tett indítványt, míg a védelem enyhítést és a minősítés megváltoztatását kéri. Dr. Deák Andrea elmondta: védencét továbbra is felkavarják a történtek, nyomasztja a bűntudat. Családja pedig éppúgy mellette van, mint eddig, támogatja és látogatja őt.S. Attilát életfogytiglani fegyházra ítélte az első fokon eljáró Győri Törvényszék most júniusban, vagyis a vádlott a kiszabható legsúlyosabb büntetést kapta Tompa Eszter meggyilkolásáért.A vád is nagyon súlyos volt: 2003. szeptember 22-én aljas indokból és különös kegyetlenséggel ölte meg a húszas évei elején járó áldozatot. Az elsőfokú ítélet szerint a vádlott feltételes szabadságra bocsátásának lehetősége legkorábban harminc év elteltével vizsgálható meg (de ez sem jelenti a biztos szabadulás lehetőségét az akkor már hetven körül járó S. Attila számára).