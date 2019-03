Több száz dolgozó napi közlekedését nehezíti egyetlen útzár Győrben - fotók

​Kár esetén jó tudni



Ha a Dohány utcai gödrök kárt tesznek a járműben, kártérítésért a kivitelezőhöz fordulhatnak az autósok. Elérhetőség: Strabag Általános Építő Kft., 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/B,. E-mail: 1foutlikocs@strabag.com. Ha a Dohány utcai gödrök kárt tesznek a járműben, kártérítésért a kivitelezőhöz fordulhatnak az autósok. Elérhetőség: Strabag Általános Építő Kft., 9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/B,. E-mail:

Az 1-es főút 2-szer 1 sávos szakasza az Ipar utcai csomópont és a likócsi körforgalom között már nem bírta az óriási forgalmat. A "félidőben" járó korszerűsítés során a 2-szer 1 sávról a 122-es km szelvénytől 250 m hosszan 2+1 sávos fejlesztés valósul meg. Majd 750 m hosszan négysávossá bővítik az "egyest". Emellett körforgalom épül a Dohány utcánál, melybe direkt ág csatlakozik Győr felől az 1-es főútról, az új Iparcsatorna felett ívelő hídon át. A hídelemeket a helyükre"A fél éve tartó munka során a Dohány utca egyik oldala új aszfaltot kapott, ám azt nem használhatjuk. Az utat többször feltörték. A másik sávban útzár, sár és kátyúk várnak ránk" – írta Olvasónk, aki egyike annak a több száz dolgozónak, aki hónapok óta nehézségek és kerülő árán jut a munkahelyére.Minden útfejlesztés kellemetlenséget okoz az ott élőknek, dolgozóknak – e téren a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) "semmi jót" nem ígér szeptember végéig. "Tavaly év végéig a csapadékvíz vezető rendszer építését fejeztük be. Ezután számos problémával szembesült a kivitelező" – kezdte Hideg András. A NIF kommunikációs igazgatója szerint a meglévő közművek nem terv szerinti mélységben voltak.Emiatt többször módosították a kiviteli tervet. A 185 m-es szakaszon az út hosszszelvényét is változtatni kellett. Utóbbi kivitelezése most tavasszal történik, mint ahogy a Dohány utcai körforgalom kialakítása is. Emellett a Kardán úti csomópont jelzőlámpát kap. Utóbbi munkák befejezési határideje 2019 szeptember vége. Tervezik a közeli Reptéri út modernizációját is önkormányzati beruházásban, illetve a Reptéri úttal párhuzamos kerékpárutat is. Ez a projekt a következő években jöhet létre.Vissza eredeti témánkhoz. Az aszfaltozott szakaszt miért kellett feltörni a Dohány utcában? – kérdeztük. "Kötőréteg szinten, fél pályán aszfaltoztunk decemberig. Ehhez a szinthez kellett állítani a csatorna fedlapokat, ami az aszfalt bontásával járt az aknák környezetében azért, hogy a szintkülönbség ne okozzon gondot a közlekedőknek. Ez a munkafolyamat nem egyszeri, a kopóréteg aszfaltozása előtt újra szükséges a fedlapok szintre emelése" – válaszolt Hideg András.A NIF kommunikációs vezetője szerint bár a munkagépek pihentek télen, a kivitelező a Dohány utca fél pályáján folyamatosan kátyúzott. "Ősszel több egyeztetés zajlott a Dohány utcai forgalomkorlátozás módosításáról, azonban arra jutottunk: közlekedésbiztonsági okokból ez nem lehetséges" – zárta szavait Hideg András.