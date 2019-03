Több mint kétezer autót bilincseltek Győrben

Míg 2013-ban még csak 479 kocsira került kerékbilincs Győrben, addig tavaly már 2174-re. Fotó: Mészáros Mátyás

A kerékbilincs levételéért jelenleg 11.500 forintot kell fizetni a szabálytalankodó sofőrnek.

A győri közterület-felügyelet 7600 szabálysértő autóssal szemben intézkedett tavaly. A szám jelentős növekedést mutat 2017-hez képest, amikor 6500 szerepelt a statisztikában. Mindez Truka Istvánnak, az intézmény vezetőjének a beszámolójából derül ki, amelyet pénteken tárgyal a város közgyűlése.A leggyakoribb intézkedés a kerékbilincs felhelyezése volt. Ezt a büntetési formát 2000 nyarán kezdték alkalmazni a megyeszékhelyen, de akkor még csak azon a 3,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek esetében, amelyeket tulajdonosaik éjszaka szabálytalan helyen tároltak. A képviselő-testület 2005 tavaszán fogadott el rendeletet arról, hogy személygépkocsikra is felszerelhető ez a rögzítőeszköz, s az új szabályt abban az évben augusztus 1-jén alkalmazták először. Azóta az autósok egy 13 hónapos, jogszabályváltozás miatti kényszerszünettől eltekintve folyamatosan számíthatnak efféle retorzióra Győrben.

Míg 2013-ban még csak 479 kocsira került fel kerékbilincs, addig 2016-ban már 1748-ra, 2017-ben 1885-re, tavaly pedig 2174-re.

Köztisztaság: több a szabálysértési eljárás



A közterület-felügyeletnél négyen kizárólag köztisztasági ellenőrzéseket végeznek, váltott műszakban, kora reggeltől egészen késő estig, esetenként éjszaka, valamint a hajnali órákban is, illetve a Győr-Szol és a rendőrség munkatársaival közösen. Tavaly 907 közigazgatási eljárást indítottak, szemben a 2017-es 805-tel, a 2016-os 405-tel és a 2015-ös 212-vel. A kiemelt ellenőrzések természetesen ebben az esztendőben is folytatódnak.

A növekedésben az is szerepet játszott, hogy három éve megszüntették a gépkocsi-elszállítás alkalmazását büntetésként. A kerékbilincs levételéért jelenleg 11.500 forintot kell fizetni a szabálytalankodó sofőrnek, aki a büntetés felével megússza, ha intézkedés közben érkezik vissza járművéhez.Truka István megállapítása szerint valamennyi típusú közlekedési szabálysértési eljárás száma jelentősen emelkedett az elmúlt évben, s a hozzájuk érkezett közérdekű bejelentések kétharmadát a közlekedési tárgyúak tették ki. A megállási, várakozási tilalom megszegésén kívül sokan parkoltak járdán, rakodási területen, hajtottak be mindkét irányból behajtani tilos táblával védett területre vagy szabálytalanul korlátozott várakozási övezetbe.A kiszabott helyszíni bírságok több mint nyolcvan százalékát fizették be az autósok.