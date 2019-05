Több mint 1700 táncos részvételével lett felejthetetlen az AForce1 győri bajnoksága - Sok fotó

A nézőkkel és fellépőkkel együtt közel 3000 ember volt jelen a Fusion Dance Contesten.

Egy olyan versenyt álmodtam meg, amire én, mint táncos és edző mindig is szívesen jártam volna, és ahova büszkén vittem volna a versenyzőimet.

Bízom benne, hogy évről évre nagyobb, nemzetközibb, színvonalasabb és élményekben gazdagabb lesz a Fusion Dance Contest - mondja végül Németh Ádám főszervező.

A Fusion Dance Contest indulása óta fontos volt számomra, hogy igényes, egyedi kreatívokkal jelentkezzek, amik meghatározzák az esemény arculatát, környezetét és a rá gyakorolt hatását.Olyanokra gondolok, mint a színvilága és logója, azok jelentése. A helyszín energiája, átláthatósága, valamint a szurkolói, pontozói és versenyzői szekciók elkülönítése.Az idei évben is - figyelembe véve ezeket a részleteket és azok fontosságát - bővítettem a kreatívok mennyiségét, több olyan pontja és eszköze volt a helyszínnek, ami a résztvevők szórakoztatására, élményeinek gyűjtésére szolgáltak, például színpadi dekor és takaró elemek, gazdagabb lámpapark, LCD tv, mobiltöltő állomás, break táncosok szabadedzése, szelfigép, interjú box, külön terem a kurzusokra jelentkezőknek, kávébár...Az első napon a hiphop és utcai táncok, míg a második napon a színpadi, művészi és akrobatikus látványtáncok versenyzői mutathatták be produkcióikat.Szeretnék objektívan válaszolni erre a kérdésre, de nehéz nem elfogultnak lennem.A Fusion Dance Contest egy olyan esemény, ahol a szurkoló, a zsűri, az edzők és a versenyzők egyaránt élményként és nem stresszként élik meg a versenyt. Elég a fotókat visszanézni és elmesélik helyettem azt a hangulatot, amit ez a verseny adhat.Az idei évben 9 darab kurzuson vehettek részt a jelentkezők. Az óraadók a képzésen contemporary, commercial, streetdance, afro-house, newstyle, LAstyle, Krump és Vogue stílusokat tanítottak.Fontos megemlítenem (ami egyben a verseny egyik sajátossága), hogy a regisztrált versenyzőknek a kurzusok ingyenesek voltak, hisz számomra az is fontos volt, hogy a versenyzést, a szórakozást és a fejlődést együttesen kapják meg a Fusion során.Minden évben az egyik legnehezebb és legidőigényesebb dolog a szervezésben számomra az, hogy körültekintően válasszam ki a szakmai zsűrit.Minden évben - a hazai kiválóságokon kívül - más országból hívok meg koreográfusokat, táncos edzőket, mestereket, akik az amatőr, profi és nívó kategóriákban pontoznak.Ez 2020-ra is kihívás lesz számomra, nem titok, hogy Anglia, Belgium, Németország és Franciaország után most az olasz, spanyol vagy lengyel térségből hívnék meg bírákat, óraadókat.Emellett a versenyszabályzaton, kategóriákon fogok alakítani, valamint az online nevezési felület is modernizálódni fog.Az, hogy többet kell pihennem a bajnokság hetében, hogy precízebben tudjam ellátni a főszervezői feladataimat. (Mosolyog.)Igazából az, hogy nagyon büszke vagyok az országomra azért, mert jó érzés azt látni, hogy a magyarok mennyire megállják a helyüket a nemzetközi mezőnyben.Valamint városomra, hogy akár a szervezésben vagy a versenyre való nevezésben soha nem tapasztalt összefogás van, és hogy jelenlétükkel ennyien támogatják ezt az eseményt.