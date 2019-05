Több hal, kevesebb rapsic - Közgyűlést tartott a megyei horgász szövetség

A Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége a napokban tartott küldött közgyűlést. Takács Péter elnök köszöntője után Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna ügyvezető elnök beszámolójában elmondta: a győri szövetség 2018-ban 89 tagegyesületet és összesen 23 ezer 354 horgászt képviselt.A gyermekek és az ifjúsági horgászok létszáma 2018-ban is nőtt. A szövetség 2018-ban 71 millió forintot fordított vizeinek halasítására, a 2019-re előirányzott pénzösszeg már 90 millió forint. A beszámoló szerint a halőröknek köszönhetően a horgász-szabálytalanságok visszaszorultak, nagyobb gondot a jogosulatlanul horgászó és az „életvitelszerűen hallopásból élő emberek" jelentenek.A visszaeső és a kirívó módon szabálytalankodók a jövőben az eddigieknél lényegesen súlyosabb büntetésekre számíthatnak. Télen - engedéllyel - 259 darab kárókatonát lőttek ki. A szövetség fiataloknak az ásványrárói tanyaházában a bentlakásos horgásztábort tart, s győri napközis horgásztábort is szerveznek a Mosoni-Duna holtág partján. Elhangzott az is, hogy szövetség és a tagegyesületek a Magyar Országos Horgász Szövetségtől nagyobb támogatásra számíthatnak - pályázati úton.