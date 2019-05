Tízezer gyermek a magasban: Győrben is felemelték gyermekeiket a szülők - fotók

"Egy-két-hár... És emeljétek!" És emeltük, mind, ki ott voltunk. Szombaton az Árkád adott otthont Győrben a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom gyerekemelési rekordkísérletének. Aznap 11 órakor egyszerre 23 helyszínen - például Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Miskolcon, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Veszprémben, Kecskeméten, Békéscsabán, Győrben, Egerben, valamint Csíkszeredában, Révkomáromon és Dunaszerdahelyen - emelték meg a szülők gyermekeiket a magasba (de otthoni környezetben is lehetett), így hívva fel a figyelmet a gyerekek és a család fontosságára."Azért dolgozunk, hogy megszülessenek a kívánt gyermekek, mert a kutatások szeri a fiatalok több gyermeket szeretnének, mint amennyi végül megszületik. És ennek nem anyagi akadályai vannak, inkább egyfajta félelem a szülői szerepektől, a felelősségvállalástól. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom azt vállalta, hogy megmutatjuk a szülői szerep szépségét, a gyermekvállalás örömét, azt, hogy a gyermek a legértékesebb. Ezért emeltük most fel a gyermekeket a magasba, egyszerre fizikailag és jelképesen is - mondta el Tevesz- Fejes Zsófia, a mozgalom győri szervezetének vezetője. Az esemény fővédnöke Böjte Csaba ferences szerzetes, Tarlós István, Budapest főpolgármestere és Kiss Gergely háromszoros olimpiai vízilabdázó volt.Az emelők között volt Guly-Kovács Ildikó. "Sokan megállnak egy-vagy két gyermeknél, pedig többet szeretnének, de nagy a különbség a vágyak és a tettek között" - mondta lapunknak. Ildikó is felemelte két kislányát, ha csak rövid időre is: ugyanis a harmadik gyermek már a pocakjában várja, hogy világra jöhessen.Az előzetes regisztrációk alapján és a szombati hírek szerint megdőlt a tavalyi rekord, és tízezernél több gyermeket emeltek idén a lelkes szülők a magasba.