Tizenöt bűncselekménnyel vádolják a 21 éves férfit Győrben, ebből négy autólopás - fotó

A Győri Járási Ügyészség tizenöt bűncselekmény, többnyire Győrben elkövetett lopások elkövetésével vádol egy huszonegy éves férfit, míg élettársát nyolc bűncselekménnyel.



A vádirati tényállás szerint a győri férfi a tavaly februártól júliusig tartó időszakban Győrből eltulajdonított négy – azonos gyártmányú – személyautót és további hat autót feltört. Az eltulajdonított autók közül háromról utóbb a rendszámokat is leszerelte. Élettársa azoknál a cselekményeknél, amelyeknél jelen volt, jellemzően figyeléssel segítette a bűncselekmények elkövetését, valamint az értékek elvételében nyújtott segítséget.



A cselekményekkel az elkövetők összesen 1.056.000 forint lopási kárt okoztak, melyből 545.000 forint utóbb megtérült. Rongálással összesen 120.000 forint kár keletkezett. A férfi terhére emellett kábítószer birtoklás vétsége is róható a vádirat szerint. A bűnügyi felügyelet alatt álló, korábban tizenkét alkalommal büntetett férfival és élettársával szemben négy és fél évig tartó szabadságvesztés is kiszabható.