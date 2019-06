Tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Győrkőcfesztivált - fotók, videó

A hét művészet jegyében rendezik idén a 12. Győrkőcfesztivált. A Széchenyi tér ezúttal nem vizes térré, hanem dallamtérré alakul át. A Király utca „Fess" utcává, ahol a régészettől a rajzgépezésen át a kollázskészítésig, és kerítésfestésig sok színes kaland lesz, amibe belemárthatják gyermekeink, unokáink az ecsetjüket.A központi helyszín ismét a Bécsi kapu tér, amit tavaly felújítottak. Versjátszótérré alakul a Radó sziget, s itt lesz persze ismét a babakert, a Győrköcfalu és a Meseváros. Tudós kikötővé lép elő az ágyuk területe, zöldparttá – vagyis a környezetvédelem színhelyévé - mögötte a vársétány, a kanyarig – derült ki főszervező Vaskakas Bábszínház igazgatójának, Kocsis Rozinak szavaiból.A július 6–án és 7-én rendezett fesztivál megnyitója pénteken vagyis július 5-én délután 6-kor lesz a Dunakapu téren, Borkai Zsolt polgármesterrel a kulcsátadó ceremóniát este fél 10-kor tartják. Szombaton a programok 10-től este 8-ig, vasárnap 6-ig tartanak.Új helyszín a régiért cserébe" a strand egyik része. Mivel az evangélikus szeretetotthon előtti sétány fáit az árvíz után veszélyessé nyilvánították, a fesztivál megkapta a Rábaquellétől a Mosoni-Duna és a Rába találkozásanak csücskét, a Cziráki emlékmű mögött. Ezt most „Porondcsücsöknek nevezik, interaktív cirkusszá alakul, s a Rippel Akadémia minden jelentkezőből artistát csinál.A porondra a kis gyaloghídon átérve a valaha volt főbejárat mellett mehetünk be, ahol a „legenda" szerint egyesek hajdan belógtak a strandra. Természetesen a fürdőbe ettől még jegy kell, de a győrkőcös karkötő ezúttal is két gyereknek ingyenes belépést biztosít egy fizető felnőtt kíséretében. Hasonló kedvezményeket kapnak a gyerekek a Fülesbástyában, a városnéző kisvonaton, s még több helyen, érdemes erről a gyorkoc.hu oldalról tájékozódni.