Tizenéves győri diákok angol nyelven játszanak színdarabot - videó, fotók

A darabban 20 kölcseys diák játszik. Felső sor: Dakos Gergő, Dani Balázs, Bakodi Tamás, Gonda Ádám, Sebők Martin, Élő Boglárka, Csönge Botond, Varga Bendegúz, Ülnek b-j: Kulacs Vid, Bertha Eszter (tanárnő), Korpáczy Roland, Csüdöm Eszter, Berger Virág, Kovács Lili, Pintér Annamária. Akik a képen nem szerepelnek: Szabó Bence, Horváth Lili, Király Alíz, Nádasi Admira, Takács Emese, Weicher Panna.

Horváth Lili, a darab mesélője arról is beszélt, hogy milyen remek közösséggé vált a darabban játszók csapata. Fotó: Cseh Róbert.

Bemutató a Generációk Házában



Az angol nyelvű darabot március 6-án, szerdán 18:30-kor mutatják be a győri Generációk Háza színháztermében.

Mary Shelleyszámos feldolgozás született, ezek többsége horrorfilm. Kevesen tudják, hogy a 19. század elején írt könyvet az angolszász államokban ifjúsági regényként tartják számon. "Az angol tagozatos osztályokban minden évben kötelező irodalmat olvasnak a gyerekek. Ezek rövidített verziók, különböző szinteken. Mi azt az adaptációt használtuk, amelyik félúton van az alap- és középfok között. A színdarabban főleg hetedikes és nyolcadikos diákok játszanak, de akadnak kisebbek, 10-11 évesek is" – kezdte Bertha Eszter angol tanár.A darab írója és rendezője hozzátette: "óriási teljesítmény a diákoktól, ahogy készültek a próbák során. Ha elakadnak a szöveggel, remekül improvizálnak".Ha bármilyen európai rangsort nézünk, idegennyelvtudásban a lista végén kullognak a magyar diákok. Ez nem azért van, mert tehetségtelenek lennének a nyelvtanulásban. A probléma ott van, hogy az idegen nyelvekhez régimódian közelít oktatásunk."Ha hibáznak is a diákok, nem szabad őket letörni! Különösen igaz ez a nyelvtanulásra. A lényeg nem a nyelvtani szabályok magolása, hanem, hogy az információ eljusson a beszélgetőpartnerhez. Azt kell elérni, hogy a gyerekek örömmel szólaljanak meg idegen nyelveken" – hallottuk Maschler Ágnes szülőtől, a MAG.AM Idegennyelvi Műhely tanárától. A szakember évek óta támogatja a győri iskola angol nyelvű projektjeit. Ágnes kisfia, Vid is szerepel a kölcseysek Frankenstein produkciójában.A kölcseysek között nem kellett "lasszóval fogni" a szereplőket, egy-egy szerepre négy-öt kislány is "vetélkedett". Ezért castingot tartottak. "Minden jelentkezőnek biztosítottunk lehetőséget. A jó cél érdekében néhány fiktív szereplőt építettünk Mary Shelley klasszikusába" – hallottuk Bertha Esztertől. "Amiről szó van, átlépi a nyelvtanulás kereteit. Ha a diák feszegeti a határait, ki akar lépni a komfortzónájából, támogatni kell ebben. Az elért eredményekből merít majd önbizalmat, amit későbbi tanulmányai során kamatoztat" – tette hozzá Maschler Ágnes.Következzenek a főszereplők. "Tavaly a Rómeó és Júliát adtuk elő angolul, most a Frankensteint mélyebb műnek érzem. Remek közösséggé kovácsolódtunk a próbák során" – közölte Horváth Lili, aki mesélőt alakítja. Kulacs Vid játssza Victor Frankensteint. "Engem is főleg a reáltudományok érdeklenek, ezért boldogan bújtam a tudós karakterébe" – mondta a végzős diák. Kovács Lili dadát formál meg, ami szerinte "ezúttal kivételesen hálás szerep, mert családtagként tekintenek rá".