Tisztítják a hálózatot - Tartalékoljanak vizet Pinnyéden és ezeken a Győr környéki településeken

Éjszakánként (hétfőtől péntekig éjjel 11 órától hajnali 4-ig) a fenti körzeteket ellátó ivóvíz főnyomó vezetékeket tisztítja a szolgáltató. A fürdést 23 óráig célszerű lesz befejezni, éjszakára vizet félretenni, a mosást pedig a délutáni, esti órákra ütemezni.Pinnyéd körzetében nem csak éjszaka, hanem nappal is (munkanapokon 8 órától 14 óráig) dolgozni fognak a Pannon-Víz szakemberei és utcáról utcára haladva át fogják öblíteni a pinnyédi vízvezetékeket.Pinnyéden nemcsak éjszaka, hanem 8 és 14 óra között is számíthatnak elszíneződött ivóvízre, ingadozó a víznyomásra és átmeneti vízhiányra.Az ivóvíz a karbantartás ideje alatt is fogyasztható, de minden alkalommal ivóvizes tartálykocsit is irányítanak az érintett körzetekbe.Az alkalmazott sűrített levegős öblítés mellékhatása, hogy apró légbuborékok fehérre színezhetik a csapvizet. Ez kiengedve néhány perc alatt eltávozik, és a víz újból átlátszó lesz. Az új módszer sokkal hatékonyabb és gyorsabb a hagyományos vízöblítésnél, a víz felhasználása pedig jóval kevesebb.Idén tavasszal a tisztítást elvégezték Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Mecsér, Vámosszabadi, Kisbajcs településeken, Győrben Nagybácsa, Kisbácsa, Szitásdomb, Víziváros és a Bácsai út környéki körzetekben.