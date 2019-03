Tiltják a parkolást a társasházaknál Győrben a Vidra utcában

Sompolyos Zsolt Győrben, a vízivárosi Vidra utcában lakik egy új építésű társasházban. Lapunkat azzal kereste meg, hogy korábban otthonához közel, az utcán tudott parkolni, amit azonban néhány hónapja várakozni tilos jelzőtáblák tiltanak az utca mindkét oldalán. Kérte ugyan az illetékeseket, hogy távolítsák el azokat, de elutasító választ kapott. Ő úgy tudja, hogy egy közelben majdan épülő bevásárlóközpont miatt vezették be a korlátozást.

Olvasónk lapunknak azt nehezményezte, hogy a beruházó – a társasház építtetője – őt nem tájékoztatta arról, hogy később majd nem lehet az utcán parkolni. Emiatt ő nem vett lakásával együtt kerítésen belüli parkolóhelyet.



Az ügyben megkerestük Máthé-Tóth Pétert, a városi útkezelő szervezet szóvivőjét, aki arról tájékoztatott, hogy a Vidra utca újabb, az Új Bácsai úthoz csatlakozó szakasza magánberuházás részeként épült, s intézményük 2017 nyarán vette át üzemeltetésre. Ő azt mondta: azóta a forgalmi rend nem változott, azaz a két oldalon lévő várakozni tilos jelzőtáblákat is csaknem két éve helyezték ki. Ennek – tette hozzá – az az oka, hogy a burkolat nem elég széles ahhoz, hogy a parkoló autók mellett a kétirányú forgalom biztonsággal elférjen, nincs köze semmilyen bevásárlóközpont-építéshez.



„Új társasház építése során kötelező parkolóhelyek kialakítása saját telken belül; megvásárolni persze nem kötelező, ez a beruházóra és a vevőre tartozik – jegyezte meg Máthé-Tóth Péter. – Aki úgy számol, hogy inkább megspórolja a beállóhely vételárát, annak szembe kell néznie azzal is, hogy az utcai parkolás esetleges zsúfoltsága vagy akár a forgalmi rend esetleges megváltozása csökkenti a közterületi parkolás lehetőségeit.