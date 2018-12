Teszteltük Győr új parkolóházát, négyes osztályzatot adtunk - videó, fotók

Hétvégén telt ház volt



Múlt szombat délután elkelt az összes hely az új parkolóházban. Advent idején a parkolóházaknál és a mélygarázsnál a Győr-Szol biztosít személyzetet, akik jó tanácsokkal látják el az autósokat.



A karácsony előtti utolsó hétvégén előfordulhat, hogy az összes győri parkolóház és a Dunakapu téri mélygarázs megtelik. Ez esetben a Tarcsay utcában a piac nyitva tartásán kívül szinte mindig vannak szabad parkolóhelyek. A piac minden szerdán és szombaton 6 órától 14 óráig várja a vásárlókat. A III. övezeti felszíni parkolók is jó eséllyel kínálnak helyeket, a centrumhoz közel. Múlt szombat délután elkelt az összes hely. Advent idején a parkolóházaknál és a mélygarázsnál a Győr-Szol biztosít személyzetet, akik jó tanácsokkal látják el az autósokat.

Jogszabály szerint a parkolók szélességét akár 1,9 méterre, hosszúságát 4,5 méterre le lehet faragni. Korábban 2,5 méter széles, 5 méter hosszú volt a szabvány. A Kisalföld munkatársai pár éve mérőszalaggal jártak végig több győri parkolót.A belvárosi Czuczor utcában a parkolók hossza 4,5 méter, szélessége 2,5 méter volt. A mérő 2,5 méter szélességeta Révai parkolóházban is. A Dunakapua parkolóhelyek szélessége 2,45 méter, a hosszúságuk 5 méter. Az egykori szabványnak 7 cm híján megfelel Győr új parkolóháza: a parkolók hossza 5 m, a szélességük 243 cm.Ha ennyire ideálisak az értékek, miért ódzkodnak mégis sokan a parkolóházaktól? Az okokat a parkolóházak kissé kiálló támpilléreiben és a szűkebb manőverezési lehetőségekben kell keresnünk. Aznincsenek magas szegélykövek, nem érezzük szűknek a teret. Ellentétben a Jókai parkolóházzal, míg a támpillérek a Révai parkolóházban, a szegélykövek a mélygarázsban nehezítik az autósok dolgát.A fordulókra mindenesetre érdemes figyelni az új parkolóházban. Ugyan az emelkedők se nem hosszúak, se nem túl meredekek, mégis problémát okozhat, ha hirtelen feltűnik egy másik autó a kanyarban. Az épületen belül egyelőre közlekedési táblák és tükrök nem segítik a tájékozódást. "Az említett eszközök szerelése nem volt része a beruházásnak. A próbaüzem alapján szükséges helyekre információs táblák vagy tükrök kerülhetnek, ha ezek indokoltak" – válaszolta Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs csoportvezetője.A parkolók kialakításánál fontos szempont a beállási (manőverezési, tolatási) távolság, melyet a szakirodalom 6 méter esetén tart ideálisnak, de ez a szám is "csúsztatható" 5,5 méterig itthon. E téren jól vizsgázott az Árpád parkolóház, 607 cm-es tolatási távolságot mértünk.Nézzük a gyerekbetegségeket. Érkezésünk után nem sokkal, hétfő délelőtt a Teleki úti bejárót lezárták - ekkor 123 hely volt szabad, távozásunkkor már csak 53 -, itt két szakember szerelt. Miután fizetési nehézségünk támadt, az ő segítségüket kértük. Bankkártyával egyelőre nem lehet fizetni, az automata pedig azt jelezte, hogy pontos összeggel egyenlítsük ki a számlát. 100 forint nem volt nálunk apróban, de a két szakembertől jó tanácsot kaptunk: fizessünk nyugodtan ötszázassal, kapunk visszajárót. Így is lett.