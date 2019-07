Teszteltük az éjszakai bagolybuszt Győrben - fotók

Papp András (b) és Horváth Bálint (j) már tucatnyi alkalommal tért haza bagolybusszal Ménfőcsanakra, Győrújbarátra.

Péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradóan, hétvégenként éjszaka 1 óra 20 perckor indul a járat. Ha késik a fővárosból 23.20-kor induló vonat, busz megvárja a csatlakozást.

Begördül a bagolybusz a vidéki buszpályaudvarra. Fotó: Zátonyi Gergely (Győribuszok.hu)

A vidéki buszpályaudvar szombat éjszaka 1 óra körül csendes, csak a büfében gyűjtenek energiát többen. Lassan helyére gurul az utolsó járat, az 1 óra 20 perckor induló bagolybusz. Elsők között érkezik Papp András és Horváth Bálint."Amikor tavaly év végén, hogy éjszakai busz indul Győrben, hittem is, meg nem is. Emlékszem, az első járat előtt lélekben készültem, hogyha mégsem lesz busz, akkor mélyen a zsebembe kell nyúlnom és taxival jutok haza Győrújbarátra. Szerencsére volt busz" – kezdte Bálint. A két jóbarát eddig legalább tizenkétszer szállt a bagolybuszra."Korábban volt, hogy bulik után gyalogoltam Ménfőcsanakra, másfél-két óra alatt hazaértem. Ismerős taxis 4500-5000 forintért vitt haza. Többnyire azonban 6000-7000 forintot kértek a fuvarért" – vette át a szót András. Közben egyre több fiatal sorakozott a busz első ajtajánál, közülük többen az imént befutott utolsó budapesti személyvonatról sétáltak át. Végül több mint húszan várták az indulást.András és Bálint jól utalt arra, mi a célja az éjszakai buszoknak. Mindenekelőtt: a fiatalok egy-egy átmulatott éjszaka ne üljenek volán mögé. Azokban a magyar nagyvárosokban (Budapesten, Miskolcon, Pécsett), ahol évek óta indulnak az éjszakai járatok, jóval kevesebb diszkóbaleset történik. Az ÉNYKK statisztikái szerint a győri bagolybuszok most 20-30 százalékos kihasználtsággal közlekednek. A fejlődés annak ellenére jelentős – az év eleji, téli hónapokban a járatok felét törölték utasok hiányában –, hogy a bagolybuszt nem népszerűsítették.Mind élőszóban, mind a közösségi médiában szájról szájra terjed az éjszakai járat Győrben. A busz a város déli felét fedi le, érinti a legnagyobb lakótelepeket (Adyvárost, Marcalvárost), majd Ménfőcsanak után Győrújbarát jelenti a végállomást. "Éjszakai utasaink kétharmada száll le Győr közigazgatási területén belül, míg egyharmada utazik Győrújbarátig" – mondta Hegedüs-Kuti Piroska, az ÉNYKK kommunikációs csoportvezetője. Akikkel beszéltünk, azt mondták: a járatot sűríteni nem érdemes – akik belecsapnak az éjszakába, megvárják a reggeli első buszokat –, a járat az estét megnyújtók számára ideális.Jó volna ugyanakkor, ha más városrészekbe is el lehetne jutni busszal éjszaka. Hogy fejlődhetnek-e a kisalföldi bagolyjáratok, az idő dönti el – év végéig biztosan járnak Győrben. A bagolybusz a város közigazgatási területén normál, helyi díjszabással vehető igénybe, akár bérlettel is. A jegyeket érdemes elővételben venni (250 Ft), a sofőrnél drágább (440 Ft) a tikett ára. Győr és Győrújbarát közötti 15 km-es övezetre érvényes helyközi jegy vagy bérlet "a beugró".