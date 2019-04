Teszteltük a KRÉTA-rendszert, így működik az online általános iskolai beiratkozás

A győri radnótis első osztályosok szülei még papírokkal érkeztek a beiratkozásra tavaly. Nem volt lehetőségük arra, hogy egyszerűsítsék az ügyintézést. Fotóillusztráció: H. Baranyai Edina

Talán sokaknak segítünk, ha pontosan leírjuk, hogyan működik a KRÉTA-rendszer, amely idén már a leendő első osztályosok iskolai beíratásához is használható. A személyes megjelenést nem váltja ki, de megrövidítheti az ügyintézést, ha otthon előre, online előkészítik, vagyis kitöltik a szülők az adatlapokat. Erre kedd óta van lehetőség, egészen április 12-ig. A beiratkozás hivatalos napja továbbra is április 11–12., ebben az időpontban a szülőnek el kell mennie a választott intézménybe, és bemutatni a gyermek iratait. Akik előzőleg feltöltötték az adataikat számítógépen, azoknak ott helyben hasonlítják össze a papírjaival.A KRÉTA-nak (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) az adminisztrációtól a naplón keresztül az ellenőrzőig sok hasznos funkciója van. A legújabb fejlesztés, amely 5 milliárd forint európai uniós támogatás része, az elsősök beiratkozásában segít.– Elmondták a szülői értekezleten, hogyan kell használni, de valahogy nem sikerült belépnem – panaszolta egyik olvasónk, akivel ezek után megpróbáltunk együtt regisztrálni. A https://eugyintezes.ekreta.hu/kezdolap weboldalon kiválasztottuk a „Beiratkozás általános iskolába" menüpontot, aztán regisztráltunk új ideiglenes felhasználóként. A szülőknek azt mondták, hogy belépés után válasszák ki az Ügyintézés indítását, majd a Beiratkozás általános iskolába menüpontot, amely után végül meg lehet adni a szükséges adatokat és kiválasztható a listából az iskola is.Mi nem jutottunk el idáig. Miután regisztráltunk, és beléptünk, a következő sorban egy lenyíló menü jelezte: „KRÉTA azonosító használata esetén kérjük, válassza ki az intézményt is!". Meg is próbáltuk, de nem csak általános iskolák jöttek fel, az ábécésorrend sem stimmelt, és olyan intézményeket is felajánlott a lista, mint a „Terméktámogatás Iskola", vagy „HOI Live Demo Iskola". Gyanús volt, de nem adtuk fel, kikerestük a választott intézményt. Ekkor kaptuk „A megadott felhasználónév/jelszó párral nem található felhasználó a megadott intézményben" üzenetet, amely után visszalépni sem sikerült, mert „A dokumentum lejárt". Hiába néztük meg a regisztrációnál megadott e-mailünket, nem találtunk semmiféle üzenetet. Még csak a regisztrációról sem.Megkerestük a Klebelsberg Központot, és választ is kaptunk, külön jelezve azokat a pontokat, ahol hibára futhat a program. A miénk is köztük volt. A leírás szerint ideiglenes felhasználóként a bejelentkezés után „nem kell kiválasztani intézményt a lenyíló menüből".Ezzel az útmutatóval már valóban csak egy enterre voltunk az adatmezőktől, bár azt továbbra sem értjük, miért ajánlja fel a program egy ideiglenes felhasználónak, hogy válasszon iskolát, ha nem szabad. Vagy kiírhatná, hogy ugorjunk.Bár jeleztük, hogy az iskolák listája kaotikus, megtévesztő és a megadott e-mailre semmiféle visszajelzést nem küld a program, így nehezen érthető, mi értelme, nem kaptunk választ. Azt mindenesetre jelezték, hogy kérdés esetén az érintett iskolák a szülők segítségére lesznek.