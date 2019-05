Terelik a forgalmat az Újkapu utcánál Győrben - térkép

A forgalom egy részét eddig beengedték a munkálatokkal érintett terület bizonyos részeire, emellett a Bástya utcai keresztirányú forgalom is haladhatott. Pénteken nyolc órától azonban az utolsó szakaszt is építeni kezdik a Bástya utca és Móricz Zsigmond rakpart között, emiatt a forgalmat elterelik a Móricz Zsigmond rakparton egyenesen a Dunakapu tér irányába, ahol a terelés idejére a gyalogoszóna beléptetőit leengedik.A közlekedők továbbmehetnek a Vörösmarty utcáig, ahová bekanyarodva visszatérhetnek a Bástya utcába. Ezen az útvonalon lesz elérhető a Dunakapu téri mélygarázs is. A terelés várhatóan két hétig tart.