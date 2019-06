Tényleges életfogytiglant kért az ügyész Győrkös Istvánra - pénteken ítéletet hoznak

Ha kedden azt írtuk, a Pálvölgyi Péter megölésével megvádolt Győrkös István arra a tárgyalási napra vár, amikor vitába szállhatott az általa hiteltelennek tartott fegyver szakértővel; akkor a csütörtökiről leszögezhetjük: az ügyészség a perbeszédre tartogatta a lapjait, s azokat ki is terítette a több mint három órás beszéd során. Dr. Németh Nikolett ügyész a legvégén tényleges életfogytiglant kért Győrkös Istvánra, mondván, ő ölte meg a rendőrnyomozót. A védelem szerint viszont azzal, hogy a "gyilkosnak" nevezett golyón nincs DNS, ez nem lehet igaz.



Monstre tárgyalási nap volt csütörtöki, a vádhatóság és a védelem is csaknem három óráig sorolta az érveit, de szót kapott a vádlott, Győrkös István is, illetve a rendőrök (sértetti) védelmét ellátó dr. Zamecsnik Péter. Az ügyészség leszögezte, olyan üggyel állunk szemben, amilyen a magyar kriminalisztika történetében még nem volt. Nem amiatt, mert egy rendőrt lelőttek, hanem mert mindez egy alig 9 négyzetméteres, zárt helyen történt, s ott három olyan ember is tartózkodott, akinek a fegyveréből származhatott a gyilkos lövés. "A védelem állításával szemben igenis vizsgáltuk, lehetett-e "baráti tűz", ezért lépett be az ügybe az ország egyik legismertebb ügyvédje, aki a rendőröket képviseli onnantól." Győrkös szinte mindig vallomást tett, amikor kérdezték. "Csakhogy ezek a vallomások mindig úgy változtak, ahogy a nyomozás aktuális állásáról, a bizonyítékokról értesült."



Ellentmondott magának sokszor a vádlott – mondta az ügyész –, miközben a szakértők egyértelműen ugyanazt állították: csakis ő lehetett a gyilkos lövés leadója. Ez még akkor is igaz, ha DNS mintát egyetlen lövedéken sem sikerült rögzíteni, "pedig ez a mi munkánkat is megkönnyítette volna."



Számos nyomot, bizonyítékot sorolt ezt követően dr. Németh Nikolett, a legvégére hagyta magát az áldozatot, akinek a kezén lévő, lőporszemcsék okozta sérülések, valamint a testhelyzete szerinte az utolsó kétséget is eloszlatja: "Egy olyan ember halt meg, akinek esélye sem volt egy kalasnyikovval szemben. Egyet tehetett, előre hajolt, s a kezével próbálta védeni magát. Ha hátulról, a rendőrtársaitól kapta volna a lövést, egy egyenesen álló, kezét lent tartó férfi zuhant volna a padlóra."



Dr. Zamecsnik Péter Győrköstől nem azt kérte számon, ahogy védekezett, hanem azt, hogy számos hozzászólása és észrevétele közben egyetlen egyszer sem mondta ki, hogy "sajnálom, elnézést kérek".



Győrkös István védői azt válaszolták, az eljárás során Győrkös ezt megtette. Perbeszédében dr. Takács Zoltán hangsúlyozta, "szakszerűtlenség, tervszerűtlenség, jogszerűtlenség" vezetett a tragédiához, s ezek nyilván nem Győrkös Istvánra, hanem a házkutatásra és a rendőrökre vonatkozik. Szerinte a DNS hiányát nem lehet más bizonyítékkal pótolni, s igenis végig következetes volt Győrkös abban, hogy mi történt. De addig tudott emlékezni, amíg nem veszítette el az eszméletét. "Először a rendőrök lőttek Győrkös Istvánra, az ő fegyveréből nem származik a gyilkos golyó, a vétlen lövések pedig más életét nem veszélyeztették" - szögezte le Takács Zoltán, aki hasonló részletességgel elemezte a tanúvallomásokat és a szakértői véleményeket, mint az ügyész. Persze a másik oldalról.



"Az első nap fel lett állítva egy prekoncepció, s ez végig megmaradt. Pedig legalább egy lövedék továbbra is hiányzik. A TEK-esek érthetetlenül betörtek egy lövésnyomokat tartalmazó üvegkazettát. A rendőrök által használt Parabellum pedig olyan sérülést okoz a fejen, mint amit Pálvölgyi Péternél rögzítettek." (Ugyanezt állította az ügyészség, de AK-ra vonatkozóan – a szerk.) A védelem a gyilkosságban felmentést kért, a minősítést foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésre változtatná.



Győrkös az utolsó szó jogán azt mondta, "várom az ítéletet, tudva, hogy nagy nyomás van rajta, de a becsületem védelmében."