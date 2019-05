Teljesült az álom, egy napra tűzoltó lehetett Gábor Győrben - fotók

2019-ben már ötödik alkalommal indult magyarországi útjára a nemzetközi gyökerekkel rendelkező "Neked Munka, nekem ÁLOM" program. A Munkaerőpiacon Maradás Egyesülete és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával Győr-Moson-Sopron megyében az elmúlt hetekben tizenkét megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékkal élő felnőtt választhatta ki álmai munkahelyét, és tölthetett el ott egy felejthetetlen napot. A program fontos célja amellett, hogy a munka világába vezeti a fogyatékkal élő embertársainkat, az elfogadás segítése.A tizenkét szerencsés kiválasztott között volt, aki kertész, pilóta, színész, varrónő szeretett volna lenni, de persze az álommunkák között szerepelt a mentős, a rendőr és a tűzoltó is. Így került Fekete Gábor egy napra a Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra, ahol Gaál László tűzoltó százados, parancsnokhelyettes és Szabó Marcell tűzoltó őrmester szervezett a fiatalember számára egy érdekes és mozgalmas, élményekkel teli napot. Gábort a kollégák először körbevezették a laktanyában, benézett a híradó ügyeletre, majd a szertárban felült minden járműre, alaposan megszemlélt minden autót és felszerelést, majd megnézett egy riasztást is.Ezután kipróbálhatott egy próbariasztást, felvett egy védőruhát, majd a tűzoltókkal beült egy fecskendőbe, amivel szirénázva megtettek egy rövid utat az udvaron. Egy képzelt tüzet is elolthatott a laktanya udvarán lévő zöld területen, percekig próbálgatva a sugárképeket, majd a magasból mentő járműről szétnézhetett a városban, ahonnan bátran integetett kísérőinek. A fiatalember felhőtlen örömét fokozta, hogy közös kép készült róla a tűzoltókkal, valamint az, hogy kapott egy régi sisakot ajándékba, így később is emlékezhet a tűzoltóknál töltött "álomnapra".Gábor szerető családban él Csornán, a munkanapokon, amíg szülei dolgoznak tölti idejét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett "Gondviselés házában", ahol szívesen rajzol és mint mondta, sokat matekoznak is.