Tavasztól tilos lesz balra kanyarodni a Radnóti szobornál Győrnél

Autó várakozik, hogy az 1-es főútról a Nép utcára kanyarodhasson. Tavasszal ez a manőver már szabálytalan lesz. Fotó: Mészáros Mátyás

Az 1-es főút és a Nép utca Radnóti-szobor közelében lévő találkozása az egyik legbalesetveszélyesebb kereszteződés Győrben. A problémát az okozza, hogy azoknak az Abda, illetve a 85-ös főút felől érkezőknek, akik balra szeretnének kanyarodni Újváros irányába, nincs külön sávjuk, emiatt fékezésre kényszerítik a város felé egyenesen tartókat.A szembejövő kocsisorok miatt gyakran hosszú másodpercekig tart, mire le lehet fordulni a Nép utcába, így annak ellenére lelassul a forgalom, s alakulnak ki torlódások a reggeli csúcsidőszakban, hogy jobb oldalról, a leaszfaltozott útpadkán keresztül azért kikerülhetők a balra indexelő gépjárművek.A csomópontban a legtöbb karambol a követési távolság be nem tartása miatt történik. Ugyanakkor előfordult olyan is, amikor egy sofőr a záróvonalon szabálytalanul előzve találta telibe az éppen balra kanyarodó autót.A közlekedésbiztonságot az említett önálló kanyarodósáv megépítésével lehetne javítani. A Kisalföld megkérdezte az állami utakat kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy várható-e ilyen beruházás. A cég azt válaszolta, hogy hosszú távon valóban ez jelentené a megoldást. Ennek megépítésére elkészítették a kiviteli tervet, amely pluszban a kerékpárosok átvezetését is biztosítja.

A munkálatok majd akkor kezdődhetnek el, ha társaságunk számára a beruházáshoz szükséges források biztosítottak lesznek. Addig is, rövid távon a balesetveszély csökkentése végett a csomópontban a balra kanyarodást hamarosan forgalomtechnikai eszközökkel – táblákkal, burkolati jelekkel – megszüntetjük. Ezt az teszi lehetővé, hogy tavaly elkészült a Radnóti utca meghosszabbítása az 1-es főútig, így ez a városrész jelzőlámpával szabályozott csomóponton keresztül biztonságosan közelíthető meg"

– közölte a Magyar Közút.A változtatás tavasszal, a jobb idő beköszöntével lép életbe.