Tartalékoljanak ivóvizet Abdán és Pinnyéden

Május 20-tól 31-ig Abdán érdemes lesz ivóvizet tartalékolni, mert vízhálózat tisztítás miatt elszíneződött ivóvízzel találkozhatnak. Ingadozhat a víznyomás és rövid idejű vízhiány is előfordulhat egy-egy utcában. Munkanapokon, 8 órától 14 óráig, utcáról utcára haladva fogják az abdai vízvezetékeket átöblíteni a Pannon-Víz szakemberei.– Egyszerre két egységünk fog dolgozni. A települést ellátó főnyomó vezetéket már múlt héten, éjszakánként megtisztítottuk, így most már késő délután, este és éjszaka zavartalan lesz a vízszolgáltatás - tudtuk meg Tóth Lászlótól, a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálat vezetőjétől.– Pinnyéden szeretnénk megköszönni az eddigi türelmet, de sajnos nem sikerült határidőre befejezni a vízvezeték tisztítást. Egy nap pótmunkára lesz szükség, így május 20-án hétfőn 8 órától 14 óráig, még elszíneződött ivóvízzel találkozhatnak a lakók. Ingadozhat a víznyomás és helyenként vízhiány is előfordulhat egy-egy utcában. Célszerű lesz itt is ivóvizet tartalékolni, a mosást pedig későbbre halasztani.A vízvezeték öblítés ideje alatt is fogyasztható a vezetékes víz, de minden karbantartási munkánál ivóvizes tartálykocsit is irányítanak a helyszínre.