Tartalékoljanak éjszakára vizet ezeken a Győr környéki településeken!

éjszakára érdemes lesz ivóvizet félretenni Ikrény, Abda, Börcs és Győr-Pinnyéd területén. Sürgős éjszakai javításra lesz szükség ugyanis a településeket ellátó ivóvíz főnyomó vezetéken, ezért április 3-án szerdán 22 órától másnap hajnali 3 óráig víznyomás ökkenésre és vízhiányra számíthatnak az érintett körzetekben.Szerdán este 10 órától Abdán, a Szent István út 31. sz. (Harnyas pékség) előtti ivóvizes tartálykocsiból is juthatnak vízhez.A javítással várhatóan néhány óra alatt végezni fognak a szakemberek, így előbbi visszanyitás is lehetséges. A rendszer feltöltésekor a hajnali órákban rövid ideig ingadozhat a víznyomás és átmenetileg elszíneződhet az ivóvíz.A örnyéken a fehér ruhá mosását célszerű lesz szombatra halasztani.A javításról frissebb információkatoldalon találnak, vagy a 96/311 753 -as éjjel nappali diszpécser szolgálatunkon kaphatnak további felvilágosítást.