Tart a sztrájk a győri Tesco-irodában - vizsgálódtak a megyei kormányhivatal ellenőrei

A győri iroda elküldött tb- és bérszámfejtő csoportja továbbra is sztrájkol. A legfrissebb hírek szerint tfőn reggel 9 órakor ülnek újra tárgyalóasztalhoz a felek, így addig a sztrájk biztosan folytatódik.Mint korábban írtuk, a budapesti szolgáltató özpont létrehozása miatt a nyártól megszűnik a győri iroda 40 dolgozójának munkaviszonya. A munkájukat vesztettek (néhányan már találtak új munkát) a távozás feltételeiről egyeztetnek a Tescóval; míg nem születik megegyezés, minden reggel 8-ra bemennek munkahelyükre, négykor hazamennek, de özben nem veszik fel a munkát. Ez idő alatt az épület lépcsőjéről sem léphetnek le, mert azzal már megszegné a munkabeszüntetés feltételeit.A sztrájk miatt a megyei kormányhivatal ellenőrei is vizsgálódtak a helyszínen. A hatóság emberei arra voltak íváncsiak, hogy a munkabeszüntetés miatt valóban leállt-e a foglalkoztatással kapcsolatos társadalom- és egészségbiztosítási feladatok ellátása (A Tesco több mint 17 500 dolgozójának bérkifizetését érintheti a tb- és bérszámfejtő csoport lépése, a januári járandóságokat a cég szerdán elutalta – ehhez egy ülsős céget bíztak meg, de nagyon kellett az elbocsájtottak korábbi munkája is). A hivatal munkatársai a szemlén ívül nem végeztek egyéb ellenőrzést, nem értek dokumentumokat. Egy megegyezés már született: minden elbocsátott átképzési támogatás címén százezer forintot kap a vállalattól. Az eredeti igény háromszázezer forint volt, végül ennek harmadában egyeztek meg.Az egyeztetések jelen állása szerint a Tesco a hátralévő négy-öt hónapra másfélszeres bért ínál, míg a dolgozó étszereset szeretnének. Ezért cserébe elvégzik a pluszmunkákat, mint az új kollégá betanítását, és ígérik, hogy együtt maradnak, így garantálva a munkafolyamatok sikerét.

A megyei kormányhivatal ellenőrei jelentek meg szerdán a Tesco áruházlánc győri irodaközpontjában, hogy helyszíni szemlét tartsanak a társadalombiztosítási kifizetőhelyként működő vállalatnál - értesült a Magyar Nemzet. Vizsgálat indulhat a cégnél. csütörtöki lapszámban azt írták, a hatóság emberei arra voltak kíváncsiak, hogy a kedden bejelentett sztrájk miatt valóban leállt-e a foglalkoztatással kapcsolatos társadalom- és egészségbiztosítási feladatok ellátása.A Magyar Nemzet információi szerint a hivatal illetékesei a szemlén kívül nem végeztek egyéb ellenőrzést, nem kértek dokumentumokat.Ám mivel jogszabály határozza meg a biztosítottakkal kapcsolatos kötelezettségeket, és a megyei szerv köteles jelentést tenni a fővárosi kormányhivatalnak, elképzelhető, hogy miután az ellenőrök meggyőződtek a tevékenység szüneteléséről, vizsgálat indul az áruházláncnál annak feltárására, hogy megfelel-e a kifizetőhely a törvényes működés előírásainak - írta a lap.Ezt az indokolhatja, hogy a győriek sztrájkja miatt egyebek mellett bevallások és kötelező adatszolgáltatások maradhatnak el a Tescónál - tették hozzá.A győri bérszámfejtők, akik kivétel nélkül csatlakoztak az egységes tiltakozáshoz, szerdán a teljes munkaidejük alatt folytatták a törvényes munkabeszüntetést, amelyhez több támogató üzenetet is kaptak kollégáiktól.A Magyar Nemzettel a sztrájkbizottság azt közölte: addig tart a sztrájk, amíg a munkaadó nem teljesíti a követeléseiket. A lap úgy értesült, hogy a multicég hétfőre kezdeményezett újabb megbeszélést.Közben az áruházlánc 17,5 ezer munkavállalója szerdán, egy nappal a menetrend szerinti folyósítás előtt kézhez kapta a januári bérét. Ehhez a győri bérszámfejtők helyett egy külsős csapatot mozgósítottak - írta a Magyar Nemzet.A vállalat a lap megkeresésére úgy fogalmazott: határozott szándéka, hogy támogassa a változásban érintett munkatársakat, ezért a győri bérszámfejtőknek a törvényi előírások teljesítésén felül további jelentős pénzügyi juttatási csomagot ajánlott fel. Csalódottak, hogy ennek ellenére a sztrájkbizottság a sztrájk mellett döntött, ugyanakkor tiszteletben tartják ezt a jogát - szögezték le.A Tesco kiemelte, hogy tisztában van a különleges körülményekkel, amelyekkel a bérszámfejtési feladatok áthelyezése jár Győrből Budapestre - olvasható a Magyar Nemzetben.