Tárgyalás nélkül ítélték el a rablókat Győrben: egyikük hat, másikuk öt évet kapott

Az első esetben a Győri Járási Ügyészség vádirata szerint a 29 éves férfi öt esetben szerzett meg aranynyakláncokat úgy, hogy az utcán álló sértett mögé lépve hátulról letépte az ékszert a sértett nyakáról, majd elfutott. Három esetben viszont a fülbevalókat tépte ki a sértettek füléből.



Az ékszereket a vádlott 23 éves élettársa adta el különböző zálogházaknak és ékszerüzleteknek úgy, hogy tudott azok bűnös eredetéről.



A letartóztatás hatálya alatt álló elkövetőt az ügyészség három rendbeli rablás bűntettével és öt rendbeli – a nyakláncok értékéhez igazodó minősítésű – lopás bűncselekmény elkövetésével vádolta. Emellett a vádirat egy rendbeli kábítószer birtoklásának vétségét is tartalmazza, mivel a férfi – elfogását megelőzően – kábítószert fogyasztott.



A Győri Járásbíróság az eljáró ügyész indítványának megfelelően a bűncselekmények elkövetését beismerő vádlottakkal szemben már előkészítő ülés keretében ítéletet hozott. A 29 éves férfit a fenti bűncselekmények miatt, mint különös visszaesőt, hat év börtönbüntetésre és hat év közügyektől eltiltásra ítélte, míg élettárást egy év hat hónap, három év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Emellett a járásbíróság a sértettek polgári jogi igényének is helyt adott.



A második esetben a 40 éves vádlott két alkalommal lopott alkoholt és édességet áruházakból, míg egyszer, ittas állapotban, fényes nappal, Győr belvárosában egy hölgy nyakából akarta letépni a nyakláncot, és amikor a sértett védekezett, legalább kétszer könyökkel hátba ütötte, majd az elszakadó nyaklánc egy darabjával távozott.



A letartóztatás hatálya alatt álló elkövetőt az ügyészség egy rendbeli rablás bűntettével és egy rendbeli lopás bűncselekmény elkövetésével vádolta.



A Győri Járásbíróság az előkészítő ülésen az ügyész által tett mértékes indítványnak megfelelően a beismerő vádlottat öt év börtönbüntetésre és öt év közügyektől eltiltásra ítélte, melyet az ügyész a vádlott és védője is tudomásul vett. Az ítélet így jogerős lett, az elkövető meg is kezdte büntetése letöltését - tájékoztatott dr. Takács Péter főügyész.