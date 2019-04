Taps 2019: Nincs hiány ambiciózus fiatal bábszínészből

Horváth Márk: ˝Azt gondoltam, lehetek még színész bábszínészként is, de aztán egyetlen tanulmányi év elegendő volt ahhoz, hogy rájöjjek, szeretni való hivatást választottam.˝

A gála díszvendége

A TAPS-gála díszvendége Novák Ferenc, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas magyar koreográfus, rendező, etnográfus, érdemes művész lesz.



Jegyvásárlás

A díjátadó gála május 11-én, este hét órakor kezdődik a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Termében. Jegyek korlátozott számban a Győri Balett jegypénztárában és online kaphatók 2800 Ft-ért.

A korábbról ismert bábszínészek mellett mind érettebb produkciókkal jelentkeznek a fiatalok is, közülük ketten számíthatnak a nézők szavazataira, azaz jelöltek lapunk idei TAPS-díjára.Előtérben a címszerepekEllenállhatatlan vonzalmat érzett a színészi pálya iránt a nagykanizsai származású Horváth Márk, és 2012-ben el is jutott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen osztályt indító Máté Gábor felvételi vizsgáinak harmadik rostájáig. Ott esett ki, de hallgatva a felvételiztetők javaslatára, élt a lehetőséggel, és azonnal felvételt is nyert az éppen induló bábszínész szakra. „Azt gondoltam, lehetek még színész bábszínészként is, de aztán egyetlen tanulmányi év elegendő volt ahhoz, hogy rájöjjek, szeretni való hivatást választottam" – mondja a korábbi útelágazásról most, 26 évesen.A gyakorlati idejét ő is Győrben töltötte, majd örömmel elfogadta azt a szerződési ajánlatot, amely már második esztendeje tünteti fel a Győri Vaskakas Bábszínház stáblistáin. „Színművész-bábszínész vagyok. Vagy bábszínész-színművész, ahogy tetszik, nem tudom eldönteni, és nem is akarom. Társulatunk műsorstruktúrája hol egyik, hol másik oldalamat kívánja előtérbe hozni, és ez számomra tökéletesen megfelel. Emellett szívesen foglalkozom díszlettervezéssel és bábok megalkotásával is, amint ez történt A manógyár című produkciónkban – foglalja össze „munkakörét" Horváth Márk.Egyébként bemutatkozásként nem akármilyen feladatot kapott, a Király Kis Miklós címszerepét, később ezt követte hasonló megbízatás A halhatatlanságra vágyó királyfiban. A manógyárban szerepelt is, a Bádogembert játszotta az Ózban, míg az utolsó idei bemutató, a Lúdas Matyi meghozta számára az újabb címszerepet. Jól érzi magát a Vaskakas közösségében, erről árulkodnak zárómondatai: „Örülök, hogy már a pályám elején jelölést kaptam a város egy mind elismertebb kulturális díjára. Eddigi munkáim irányvonalát szeretném folytatni, azzal a kiegészítéssel, hogy még többet vállaljak a látvány- és bábtervezési feladatokból. A fiatalkori énemről szóló, az animáció és a liturgia kapcsolatát kutató Egyszemélyes passió és A kis herceg-adaptáció, A pilóta, aki elrepült után pedig remélem, lesz folytatása az egyszemélyes, saját előadásaimnak is."Meglepetés felnőtteknekGyakorlatilag már általános iskolás korában egy életre eljegyezte magát a bábszínházzal Nagy Petra: a Színház- és Filmművészeti Egyetem bábszínész szakán két esztendeje végzett, és egy gyakorlati év után immár a második szerződött idényét tölti a Vaskakas kötelékében. „A TAPS-díjjal a tavalyi gálán már közelebbi ismeretséget kötöttem, a bábszínházi látvány kategóriáért járó gömböt a Misi Mókus kalandjaiért Boráros Szilárd tervező elfoglaltsága miatt én vehettem át – idézi fel a kezdeteket. – Akkor eszembe sem jutott, hogy esztendő múltán várományosa lehetek az elismerésnek."A tavalyi esztendőben Hamupipőkét alakította, de szerephez jutott mind Münchausen báró, mind pedig Misi Mókus egyaránt tetszéssel fogadott kalandjaiban. Idén A manógyár, majd az Óz következett, a legutóbbi napokban pedig színre vitte a társulat az Ilók és Mihók című mesejátékot is. „A szokványostól eltérően feldolgozott Hamupipőke volt az első számú kedvencem az életkedvvel teli fiús és apás lány szerepében egy tragikusabb cselekményű, de azért pozitív kicsengéssel befejezett előadásban – mondja a 27 éves bábművész. – Hétvégén bemutattuk az Ilók és Mihókot, ami egy könnyedebb mese a szerelemről. Vásári játék, tehát főleg a nevetésen van a hangsúly. Két együgyű fiatal szeretne összeházasodni, de a szülők beleszólása és a saját egyszerűségük miatt folyton elmennek egymás mellett. Szeretem az esetlen szerepeket, magam is jól szórakozom közben."Nagy Petra a főváros után jól érzi magát a folyók városában, távolabbi tervei között a rendezés is szerepel: „Az egyetemen kötelező volt készítenünk felnőtt- és gyermekelőadást is. Azóta érlelődik bennem néhány ötlet, most gyűjtöm a bátorságot. Manapság nagy meglepetést tud okozni a felnőtt nézők körében egy-egy újítónak tűnő formai megoldás, pedig például nem jár már gyerekcipőben a tárgyanimáció, ami személyes kedvencem. Ezenfelül örülök, hogy a Vaskakasban lehetőség van prózai szerepek megformálására is. Sokféle a feladat, inspiráló a közeg, és szerencsére sokan kíváncsiak arra a folyamatra, hogyan halad a bábszínház előre, milyen újabb színeket tudunk megmutatni."