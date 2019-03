Támogatná a Győri Állatmenhely lakóit? Ezen a jótékonysági esten most megteheti

Ez az első alkalom, hogy a Győri Állatmenhely részére szervezünk jótékonysági estet, korábban mindig gyermekotthonoknak gyűjtöttük. Kutyasétáltatás miatt azonban járok néha-néha az állatmenhelyhez... Érdekes (egyben öröm, egyben egy kicsit szomorú), hogy ez iránt az esemény iránt eddig háromszor annyian jelezték vissza Facebookon, hogy érdeklődnek, mint a korábbiak iránt

Hatvani Viktória, Mónus Gyula és Hatvani Barnabás 60 mikuláscsomaggal látogatott el három gyermekotthonba december 6-án.

Hatvani Viktória sokféle önkéntes tevékenységet kipróbált már.

- meséli Hatvani Viktória, akinek neve azért is csenghet ismerősen, mert decemberben egy mikuláscsomag-gyűjtés kapcsán már írtunk róla, akkor három győri gyermekotthon lakóinak juttatta el a csokoládéval, gyümölccsel és kedvességgel teletöltött piros kis zsákokat.A segítő szándékú fiatal, aki legtöbb szabadidejét önkéntes tevékenységekkel tölti, 19 másik társával hozza tető alá a rendezvényt. Mind a húszan a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának tagjai, és mindannyian logisztikai mérnök szakon tanulnak."Egy ismerős által tudtam érdeklődni, hogy mire van szükség a menhelyen. A legfontosabb az állateledel, de ezen felül pokrócokat, játékokat, jutalomfalatokat is szívesen fogadnak. Ezek mellett pénzbeli adományt is gyűjtünk majd, amit egy süteményvásárral fogunk kivitelezni".A széchenyis fiatal azt is elmondta, hogy a félévente megrendezett jótékonysági estek elsősorban egyetemista társaiknak szólnak, de mások is részt szoktak venni, és az eddigi visszajelzések alapján a következőn még több nem-egyetemista lesz.A sütivásár kínálata igazi kedvcsináló: a diákok kapnak támogatást az egyetemtől, és az abból vásárolt alapanyagokból fognak házi készítésű finomságokat csinálni. Sőt, az is előfordulhat, hogy az érkezők hoznak magukkal egy-egy tálca süteményt.Milyen programok lesznek még a jótékonysági esten? Éppen a napokban ülnek össze a szervezők, és pontosítják ezeket, de nagy valószínűséggel az első két órában játékos feladatok, a rákövetkező egy órában pedig tombolahúzás lesz."Utóbbival még tudjuk kicsit növelni a bevételt. Egy-egy tombolát mindenki fog kapni, de lehet majd még pluszban vásárolni. Reméljük, ez majd ösztönzi az embereket, hogy minél tovább maradjanak, érezzék jól magukat úgy, hogy közben segítünk is másokon, ebben az esetben a menhely lakóin".