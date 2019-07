Takarítják és karbantartják a szökőkutakat Győrben

A beruházásnak köszönhetően sorra újulnak meg a csobogók, a korábban leromlott állapotú, akár évtizedekig száraz szökőkút-medencékben újra látványos vízképeket láthatunk és újak is épültek. Így csoboghat a víz többek között a Dunakapu téren, a Széchenyi téren, a Megyeháza téren, a Bécsi kapu téren, a Rába hotel előtt, a Radó szigeten, a Bisinger sétányon, a Kuopio parkban, a Baross úton, a Hédervári úti Árvízi emlékműnél, a Bartók Béla úton a Bartók szobornál, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház előtt, Adyvárosban, az I. számú tóban és a Rába és a Mosoni Duna összefolyásánál a vízben lévő multimédiás szökőkútban. Tervezés alatt van a Bem tér és a Zrínyi utca sarkánál található Fiú tállal elnevezésű vizes alkotás rendbetétele is.



Ahhoz, hogy a vizes alkotások a nyári szezonban üzembiztosan működhessenek, el kell végezni rajtuk a szükséges takarítási és karbantartási feladatokat. A Győr-Szol Zrt. koordinálásában naponta takarítják a csobogók medencéit, eltávolítják a lerakódásokat és kiszedik a virágokat, leveleket, kisebb ágakat és a vízbe dobált holmikat. A tisztítás és a takarítás nem befolyásolja a szökőkút működtetését. Vannak azonban olyan karbantartások, amelyeket csak úgy tudnak elvégezni a szakemberek, ha rövid időre leállítják a vízforgató berendezéseket. Ilyen például a hetente, egyes csobogóknál hetente több alkalommal is elvégzendő szűrőtisztítás vagy vegyszerutántöltés. A szakemberek törekednek arra, hogy a szükséges karbantartást a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. Gépekről lévén szó a legnagyobb odafigyelés mellett is adódhatnak műszaki meghibásodások. Az alkatrészbeszerzés miatt előfordulhat, hogy egy-egy napig nem működik az adott csobogó, összességében nézve azonban a Győr-Szol Zrt. jó műszaki háttérrel rendelkezik a javításokhoz. A vizes alkotások működését befolyásolhatja a légmozgás is, többek között a Megyeháza téri multimédiás szökőkút esetében a szélérzékelő szükség szerint kisebbre állítja vagy megszünteti a vízképet. Ez tehát nem műszaki hiba, a légmozgás csökkenésével a vízkép újra a teljes megjelenésében látható. A Rába és a Mosoni-Duna találkozásánál lévő multimédiás szökőkút például árvízveszély esetén nem üzemel. Az adyvárosi tóban lévő szökőkút kétóránként 30 perc, a Kuopio parki csobogó óránként 15 perces üzemszünet tart.



A szökőkutak népszerű közösségi helyeken találhatóak a városban. Rendezvények alkalmával a program szervezője kéri a vizes alkotások működtetésének szüneteltetését a Győr-Szol Zrt.-től. Ennek oka, hogy például a Dunakapu téren egy nagyszabású koncert alkalmával nem működhet a szökőkút. Ilyenkor a csobogó üzemeltetésének korlátozása nemcsak az esemény napjára vonatkozik, hanem az előkészületek és az utómunkálatok idejére is érvényben van. Így történt ez a héten is, például a Dunakapu téri és Széchenyi téri szökőkutat az itt aktuális hétvégi programok miatt kedden lezárták, ezeket a csobogókat az utómunkálatokat követőn lehet újra üzembe helyezni. Minden ilyen esetben a Győr-Szol Zrt. a lehető leghamarabb elindítja, illetve teljes funkcióval működteti a vizes alkotásokat.



A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a szökőkutakban és a csobogókban az algásodás megelőzése érdekében vegyszerrel kezelt víz van, amelyben fürödni és amelyből inni tilos. Azon vizes alkotásoknál, ahol ivóvíz is rendelkezésre áll, külön felirat jelzi. Kérik továbbá, hogy a szökőkutak és csobogók medencéibe lehetőség szerint senki ne dobjon bele semmit.