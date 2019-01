Sztrájk a győri Audiban - áll a gyár, szombat délután folytatódik a tárgyalás - újabb fotók

A legkisebb AHFSZ-szurkoló. Fotó: Olvasó





"Mi vagyunk az Audi" – skandálták a dolgozók a munkásgyűlésen, az őket képviselő szakszervezet pedig megerősítette: követeléseik változatlanok: egyéves bérmegállapodás, 18 százalékos, de minimum 75 ezer forintos alapbéremelés január 1-től; a cafeteria összege 787 ezer forint legyen, további 4 százalék mozgóbér beépítése az alapbérbe; a jubileumi bónusz bevezetése és a lojalitás bónusz továbbfejlesztése, a HAY–rendszer optimalizálása, a pótszabadságok feletti szabadon rendelkezés; s végül az, hogy minden munkatárs részére havonta legalább egy szabad hétvége legyen.Ezeket azért soroltuk fel újból, mert a péntek délutáni tárgyaláson a szakszervezet arra kérte a vállalatvezetést, hogy ezekhez a tételekhez mondjon ő is számokat, így – ahogy mondani szokás – az almát az almával lehet összevetni. Jelezték azt is, hogy bármikor hajlandóak ismét tárgyalni, "akár éjfélkor is", a következő időpontot szombat délutánra kapták. A szakszervezet a késedelmet nem érti – mondták nekünk –, hisz minden kiesett munkaóra kiesett bevétel is a vállalatnak, s nem ez a cél, hanem a megállapodás elérése. A sztrájk így szombat délutánig biztosan folytatódik.Most már megkerülhetetlen a kérdés: Mekkora bevételtől esett/esik el az Audi a sztrájk miatt? A kommunikációs osztály válasza szerint vizsgálják ennek a mértékét és a következményeket. Céljuk nekik is változatlan: minél előbb elfogadható megállapodást szeretnének kötni a szakszervezettel. Folytatás szombaton.Folytatódik a sztrájk az Audi gyárban, pénteken is áll a termelés. Ezúttal közös munkásgyűlést tartottak a jármű- illetve a motorgyár dolgozóinak, ami azt jelentette, hogy a két, egyébként sok százas tömeg egyesült a vállalat udvarán. Így saját szemünkkel is láthattuk, hogy valóban több ezren demonstrálnak az Audiban. A szónokok között ezúttal a pozsonyi gyárból érkezett delegáció egy tagja is felszólalt, akit érthető módon nagy ováció fogadott a magyar részről.˝Mi vagyunk az Audi!˝ - skandálták a dolgozók, akiknek a szakszervezet vezetője bejelentette, hogy péntek délután 2 órakor tárgyalóasztalhoz ülnek a vállalatvezetéssel, ennek fejleményeiről a későbbiekben beszámolunk.A sztrájk ugyanakkor nemcsak az Audi területén, hanem az Ipari Parkban lévő logisztikai központjában is zajlik, ami azt eredményezte, hogy több tucat kamion rostokol most a parkolókban, sem árut felpakolni, sem letenni nem tudnak, hisz a személyzet a többiekkel együtt sztrájkol.- A legkisebb AHFSZ-szurkoló 6 hónapos. Egységben az erő, hajrá AHFSZ! - küldték a képet szerkesztőségünknek:- Az egy hetes sztrájkunk első 24 óráját fegyelmezetten és zökkenőmentesen letudtuk! - írta Facebook-oldalán Audi Hungária Független Szakszervezet, ahol egy képet is megosztottak a csütörtök esti tájékoztató gyűlésükről, a sztrájkoló dolgozók a mobiltelefonjaikkal világítottak:

Csütörtökön írtuk

"A délelőtti, gyakorlatilag teljes létszámú sztrájk a délutáni műszakok esetében is megismétlődött. Síri csend van a gyártósorok mellett, minden megállt. Sztrájkolunk!" - írja csütörtök késő esti közleményében az AHFSZ. "Délután háromkor és négykor is megtartottuk a tájékoztató gyűléseinket a jármű- és motorgyári kollégáinknak. Akárcsak a délelőtti részvételnél, ezeken is megkérdőjelezhetetlen volt, hogy a munkatársainknak mi a véleményük a kialakult helyzetről. Természetesen az éjszakai műszakban bent lévő kollégáinknak is megtartjuk a gyűléseket, akiktől azt kérjük, hogy mindenki különösen készüljön fel a hideg időre, de jöjjenek és hozzák ki magukkal a mobiltelefonjukat.A sztrájk kezdete óta csak fokozódik a vállalaton kívüli szakszervezetek és más személyek által küldött támogatói nyilatkozatok és megnyilvánulások száma. Különösen szívet melengető, hogy e pillanatban már több szakszervezet is konkrét anyagi felajánlást tett az AHFSZ-nek, hogy így támogassa tagjaink sztrájksegély kifizetését. Az így felajánlott támogatás már elérte a 6 millió forintot, amiből egyetlen szervezet önmagában 5 millió forintot vállalt. Ez a fajta szakszervezeti összefogás példaértékű és egyedülálló a mai szakszervezeti életben! Köszönjük, rendkívüli erőt ad számunkra, hogy ilyen bajtársaink vannak, azonban az elmúlt évek szigorú és konzervatív pénzügyi gazdálkodásának köszönhetően szakszervezetünk erős és stabil anyagi lábakon áll, így a felajánlott összegeket csak szükség esetén fogjuk elfogadni"- olvasható a közleményben."A sztrájkban a délelőttös kollégáinknak gyakorlatilag a teljes létszáma részt vett, így kijelenthető, hogy teljes egészében megállt a gyár. A csütörtök reggel óta tartó sztrájk ideje alatt, már túl vagyunk a délelőttös műszakban lévő munkatársaink számára tartott tájékoztató gyűléseken, ahol a hangulat, az összefogás ereje még erőteljesebben jelen volt. Mind a négy helyszínen azt volt tapasztalható, hogy még a kétórás figyelmeztető sztrájkhoz képest is többen lettünk" -. Mint írják, a munkáltatói oldaltól eddig nem kaptak új béremelési ajánlatot."Az AHFSZ állított be tárgyalási időpontokat és magához ragadta a kezdeményezést. Egy időpont volt megfelelő a munkáltatónak. Ez az időpont a péntek délután lesz, akkor fogunk tudni leülni újra egy asztalhoz a munkáltató képviselőivel tárgyalni. Természetesen, amint bővebb információkkal rendelkezünk, a már megszokott hírcsatornáinkon azonnal jelezni fogjuk! Terveink szerint már ma este újabb „Sztrájk Infó" kiadvánnyal jelentkezünk" - olvasható a közleményben.- Az Audi kommunikációs osztálya a helyzetet így kommentálta: a bértárgyalások folytatódnak és arra törekszünk, hogy minél hamarabb mindkét fél számára elfogadható megállapodásra jussunk.A motor- és járműgyártáson sem vette fel a munkát csütörtökön reggea délelőttös műszak. A szakszervezet egyelőre pontos létszámot nem tudott mondani, de megítélésük szerint a múlt pénteki kétórás figyelmeztető sztrájkhoz képest többen sztrájkolnak, ami azt jelenti, hogy 4000-4500 ember nem vette fel a munkát.A sztrájk a törvényesség keretein belül zajlik, attrocitás nem történt.További részletek hamarosan- Reggel hat órakor az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által meghirdetett egy hetes sztrájk elkezdődött a győri gyárban - tájékoztatta az AHFSZ elnökhelyettes csütörtök reggel az MTI-t.Csalogány György elmondta, hogy a motor- és a járműgyár szinte száz százalékosan leállt.A dolgozók számára a nap folyamán többször tartanak gyűléseket a gyár több pontján, addig az úgynevezett team szobákba várakoznak.

Előzmények

Az AHFSZ elnöksége szerda délután jelentette be a 168 órás sztrájkot. Fotó: Mészáros Mátyás

A sztrájk oka ismert lehet, hisz sokszor megírtuk: a szeptemberben elkezdett bértárgyalások megrekedtek, s jó ideje semmilyen érdemi elmozdulás nem történt az ajánlatoknál. Két éve egy hasonló sztrájk felgyorsította az eseményeket, rövid időn belül megállapodás is született – nyilvánvalóan ebben bíznak most is a felek.



A szakszervezet a kezdetektől azt hangsúlyozza, hogy a tisztességes megélhetéshez az szükséges, hogy a magyar audis béreket felzárkóztassák az autóipari konszern külföldi vállalatainál alkalmazott bérekhez. Számszerűsítik is ezt: „A Volkswagen-csoporton belül a szlovákiai gyáregység átlagbér-előnye az Audi Hungariához képest 28 százalékos, a csehországié 25, a lengyelé csaknem 39 százalékos. A belga Audinál fizetett átlagbér pedig 3,6-szerese a győrinek. Mindeközben az Audi Hungaria bérhatékonysági mutatója (az egységnyi bérköltségre jutó hozzáadott érték) kimagasló a többiekhez képest. Amennyiben az Audi Hungaria adatait vesszük 100 százaléknak, akkor ehhez képest a cseh 64 százalék, a szlovák 40, a lengyel 35, a belga pedig mindössze 21 százalék; az Audi-csoport átlaga 53."



Ez tehát az egyik oldal, a másik – a munkáltatói – viszont a magyar bérviszonyok között kíván versenyképes bérajánlatot tenni. Hivatkozhat, s hivatkozik is arra, hogy az audis átlagfizetések hazai mércével mérve egy kategóriával jobbak a többiekénél: egy szakmunkás a győri vállalatnál a teljesítménytől és a vállalatnál töltött évektől függően – a teljes éves jövedelmet egy hónapra levetítve – átlag bruttó 400 és 700 ezer forint között keres. A mérnöki átlagkeresetek pedig 700 ezer és 1 millió 100 ezer forint között vannak.



A figyelmeztető sztrájk alatt, s az azt követő rögtönzött sajtótájékoztatón a szakszervezet részéről elhangzott: nem az a céljuk, hogy a követeléseikkel a vállalatot térdre kényszerítsék. „Az emberek sokáig szeretnének még hatékony munkájukkal hozzájárulni az Audi sikeréhez, szeretjük ezt a gyárat, de olyan bérek kellenek, amelyekkel a családunkat tisztességgel el tudjuk tartani, lesz legalább egy pihenőnapunk a héten, s a gyerekeink iskoláztatása sem ütközhet anyagi akadályba. A tortát látjuk, s nem mi szeretnénk mindig a legkisebb szeletet kapni belőle!"



A fő pontok



Minden tételt ismételten nem sorolunk fel, de a két oldal ajánlatai közötti legnagyobb különbségeket egymással szembeállítjuk. Az Audi vállalatvezetése 2 évre szóló megállapodást szeretne, s évi 10–10 (összesen tehát 20) százalékos alapbéremelésre tett ajánlatot. A szakszervezet 1 évre állapodna meg, s arra az egyre is átlag 18 százalékos, de legalább 75 ezer forintos emelést kér. Az Audi 620 ezer forintos béren kívüli juttatást (cafeteriát) ajánl, az AHFSZ 787 ezret követel. Emellett nem tágít attól sem, hogy fejlesszék tovább a lojalitásbónuszt és vezessék be a jubileumi bónuszt; s az alapbérbe a mozgóbér négy százalékát építsék be. Továbbá, kapjon minden munkavállaló egy hónapban legalább egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a munkavállaló rendelkezhessen. Innen indul tehát vasárnap az újabb forduló.

168 órás, vagyis egy héten át tartó sztrájkot hirdetett az AHFSZ elnöksége szerda délután.A munkabeszüntetés a gyár teljes területére vonatkozik, ami azt jelentheti, hogy a teljes Audi gyárban leállhat a termelés.Az Audi Hungária Független Szakszervezet a néhány nappal ezelőtti, két órás figyelmeztető sztrájk sikerében bízva nagy létszámú részvételre számít most is, ugyanakkor hangsúlyozták azt is, hogy nyitottan állnak a további bértárgyalásokhoz, és amennyiben mindenki által elfogadható megállapodás születik, a munkabeszüntetés is hamarabb véget ér.Az Audi Hungaria vállalatvezetése tudomásul vette a sztrájk tényét és felkészült a következményekre - tudtuk meg a kommunikációs osztályon keresztül.