Szombattól tiltják a balra kanyarodást az 1-es útról a Nép utcába Győrnél

A közlekedési táblákat már kihelyezték, de beforgatva, hogy a közlekedők még ne lássák. Fotó: Bertleff András

A fejlesztések nyomán egyre kevesebb igazán balesetveszélyes helyszín van Győrben, de az egyik bizonyosan az 1-es főút és a Nép utca kereszteződése, a város Abda felőli határában, a Radnóti-szobor közelében. Ott több halálos, illetve súlyos sérüléssel járó karambol történt az elmúlt években például szabálytalan előzés vagy a követési távolság be nem tartása miatt. A fő gond, hogy azoknak az Abda, illetve a 85-ös főút felől érkezőknek, akik balra szeretnének kanyarodni Újváros irányába, nincs külön sávjuk, emiatt fékezésre kényszerítik a város felé egyenesen tartókat. Ennek további kellemetlen következménye, hogy a szembejövő kocsisorok miatt gyakran hosszú másodpercekig tart, mire le lehet fordulni a Nép utcába, így időnként lelassul a forgalom, torlódások alakulnak ki a reggeli csúcsidőszakban, noha jobb oldalról, a leaszfaltozott útpadkán keresztül azért kikerülhetők a balra indexelő gépjárművek. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a tökéletes megoldást egy kanyarodósáv megépítése jelenthetné, ami azonban – bár a tervek készen vannak – fedezet hiányában egyelőre várat magára.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. addig is megtiltja a balra kanyarodást a kereszteződésben. A társaság lapunkat arról tájékoztatta, hogy az ehhez szükséges közlekedési táblákat már kihelyezték, de beforgatva, hogy a közlekedők ne lássák azokat. Térkép is segíti majd az autósokat, amely a lehetséges terelőutakat ábrázolja. A változások várhatóan szombaton lépnek életbe, csapadékmentes időjárás esetén ugyanis akkor festik fel a szükséges burkolati jeleket. Az Újvárosba, Szigetbe tartók akkortól a Radnóti utcai kikötésen vagy a Kossuth utcán keresztül érhetik el a városrészeket.