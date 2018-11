Szobornak hajtott Enesén: "Mentőt kellett volna hívnom a gyerekekhez"

Nagyon megbántam, ott kellett volna maradni, mentőt kellett volna hívni"

A bíróság előzetes mentesítésben részesítette a férfit, aki kenyérkeresőként félt, hogy priusza miatt elveszíti németországi állását.

– mondta kedden a 39 éves apa, aki tavaly az autójában ülő két kisgyerekével és lánya 9 éves barátnőjével kisodródott az egyik enesei kanyarban.Nekihajtott a templomkerítésnek, a kocsi azt be is szakította, végül a Mária-szobornak ütközött. A 11 éves fiú és a két 9 éves kislány sokkos állapotba került, a fiú keze eltört. A többiek is véreztek, de a családfő nem győződött meg az állapotukról, hanem telefonált. Ám a vádiratot ismertető ügyész, dr. Berecz Róbert szavai szerint a férfi ekkor sem a gyerekeknek kért segítséget, hanem magát szállíttatta el. A kicsiket az odaérkező emberekre – például az egyik tanítónőre – bízta, maga pedig a feleségéhez vitette magát, onnan a házukba ment. Végül nem tudjuk, hogy hol volt reggelig, mert csak másnap jelentkezett az őt köröző rendőrségnél.Tegnap bíróság elé állt, állítása szerint csúszott a lefagyott út, de dr. Árpássy Hajnalka bíró pontosította: szó sem volt lefagyásról, a szakértő a túlzott – 53–58 kilométeres – sebességet jelölte meg a kisodródás okaként.A férfi lemondott a tárgyalásról, amit az új büntetőeljárási törvény (BE) tesz lehetővé. Ha a bíró erre lehetőséget ad, akkor az ügyész által indítványozott, viszonylag enyhe büntetés reményében dönthet így az előkészítő ülésen, s ehhez tényként el kell fogadnia a vádban leírtakat. Az ügyész másfél év felfüggesztett börtönt indítványozott, mellette pedig másfél év járművezetéstől eltiltást a B kategóriás jogosítványra vonatkozóan. Így ez nem jelenti állása elvesztését a kamionsofőrnek. A bíróság ezt ki is mondta.Az ügyvéd, dr. Vajtó Ádám hiába kért ennél is enyhébb büntetést, de végül védői sikerként könyvelhette el, hogy G. E. előzetes mentesítést kapott, így nem lesz az ügy miatt priusza, ami az állása miatt megint csak létkérdés a családnak.A férfi azt mondta: 18 év alatt soha nem történt vele baleset, szörnyen sajnálja, hogy épp a gyerekeivel esett meg ez a baj. Első sokkos reakciójában – magyarázta – mindenképp a kicsik anyjának akart szólni, aki mellett biztonságban érzik magukat. Ügyészi kérdésre úgy vallott: őt is szeretik az övéi, de anyjukhoz kötődnek, érthető módon, mivel munkája miatt ő havonta csak 5–6 napot tölt a családdal. Azt is elmondta, hogy két saját gyereke azóta kiheverte a sokkot, a másik kislány szülei azonban teljesen elzárkóztak a találkozástól, pedig – állítja – ő úgy próbált tőlük bocsánatot kérni, hogy a kislány ne legyen otthon, hátha az ő jelenléte csak felkavarná a gyermeket.Enyhítő körülménynek számított, hogy G. E. részt vett a templomkert felújításában és kereste a plébánost segítő szándékával. A bíróság azonban úgy látta: a segítségnyújtás elmulasztása esetében az a körülmény, hogy a sértettek a sofőr saját gyermekei voltak, egyszerre súlyosítja és enyhíti az eset megítélését. Az ítéletjogerős.