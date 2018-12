Szívrohamot kapott a tanárnő Győr környékén, a mentőként dolgozó volt tanítványának is köszönheti az életét

Együtt a Kisalföld győri szerkesztősége előtt. Fotók: Mészáros Mátyás

Tortával köszönte meg az életét



"A bajba jutottak megköszönik a segítséget később?" - kérdeztük a győri mentőktől. "Van rá példa, igen. Az életveszély a legtöbb embernek annyira súlyos trauma, hogy szabadulni akarnak a szörnyű pillanatoktól és gyakran az is nehezükre esik, hogy találkozzanak velünk. Megértjük ezt. Számomra felejthetetlen emlék, hogy egy közúti balesetben súlyosan sérült hölgy tortával lepett meg bennünket. Ez a baleset után három évvel később történt. Ennyi idő kellett a felépüléséhez" - hallottuk Bezselics Zoltántól.

Amikor ősz elejénaz országos mentési versenyen győztes két győri mentőt, Horváth Sándort és Szilbek Krisztiánt, (Csoda, mikor egy embert visszahozunk az életbe), kértük Olvasóinkat, hogy írják meg, ha mentőknek köszönhetik az életüket.A töltéstavai Jeneyné Ihász Ilonától ekkor kaptuk a következő pár sort: "Négy éve karácsonykor családlátogatás után rosszul éreztem magam. Estére ömlött rólam a víz. Szóltam a férjemnek, hogy hívja a mentőt. Küldték a rohamkocsit. Már alig lézengtem. Utolsó erőmmel azon voltam, hogy mielőbb kórházba jussak. Hogy időt takarítsak meg, kimentem az utcára. Amikor pár perc múlva megállt a mentő, az egyik volt tanítványom, Máté szállt ki a kocsiból. Neki, a kollégáinak, Zoltánnak és Péternek, a győri kardiológiai osztály munkatársainak köszönhetem az életem". A mentő személyzet harmadik tagja, Dömötör Péter gépkocsivezető volt."Az infarktus előtt ritkán voltam beteg, de amikor a baj történt, életem legnehezebb időszakát éltem. Három hónappal korábban hunyt el az édesapám, édesanyám az ápolási osztályon feküdt. A szívroham alatt működött bennem az életösztön, sok vizet ittam. A kisebbik lányom 13 éves volt ekkor, felelősséget éreztem iránta. Arra gondoltam, hogy nem mehetek el, fel kell nevelnem" - kezdte Jeneyné Ihász Ilona. "Négy éve december 27-én érkezett a segélykérő hívás Töltéstaváról, 6-7 perc alatt a településre értünk Győrből" - mondta Lóber Máté, akit magyar nyelvre és irodalomra tanított Ilona a Fekete-iskolában."Meglepődött, amikor egykori tanárnőjét látta?" - kérdeztük. "Igen. Látszott, hogy komoly a helyzet, rögtön az ellátásra fókuszáltunk" - hallottuk a győri mentőtől. "Jó érzés volt, hogy a volt tanítványom és a társa jött segíteni. Azokban a szörnyű percekben plusz bizalmat jelentett Máté" - hangsúlyozta Jeneyné Ihász Ilona. Majd hozzátette: "már az iskolában is kedveltem Mátét. Nem volt mintatanuló, de gyerekként is a talpraesettségét, a jó értelemben vett zsiványságát szerettem"."Ilona állapotát rövid időn belül stabilizáltuk és amilyen gyorsan lehetett, vittük a Petzbe. Nem egész 10 perc alatt értünk a kórházba. Minden infarktusnál döntő tényező az idő, amit szívizomban mérünk. A tanárnő esetében nem halt el izom. Többek közt ennek köszönhető, hogy viszonylag gyorsan felépült. Arra emlékszem, hogy a mentőben Ilona a gyerekéért aggódott. Mondtuk neki, hogy most ő a fontos" - tudtuk meg Bezselics Zoltán mentőtiszttől. Érdekesség, hogy Zoltán Máté édesapjával is mentőzött együtt. Az idősebbik Lóber a mai napig segít a bajba jutottakon, a pannonhalmi mentőállomáson teljesít szolgálatot.Mire a mentő a Petzbe ért, a győri kardiológián Dézsi professzor beöltözve várta a műtőben Ilonát. A szívkatéterezés tökéletesen sikerült. A tanárnő egy hetet töltött a győri kórházban, aztán a soproni szanatóriumban gyógyult. Ma már teljes életét él. "Amikor szívrohamot kaptam, fejbe vágott, mennyire ingatag az élet. Erős akarattal építettem újra a lelkemet, azóta tudatosabban élek, jobban figyelek magamra. Megtanultam, hogy a legnagyobb érték az élet. Mindennap hálát adok, hogy itt lehetek. A születésnapomon köszönetet mondok Máténak és Zoltánnak. Annyit írok nekik üzenetben: köszi a szülinapot" - búcsúzott Jeneyné Ihász Ilona.