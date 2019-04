Színes programok a győri Jurista Kupán

A győri Széchenyi István Egyetem, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata szervezésében április 26. és 28. között rendezik meg a Jurista Kupát.



Az országos sportrendezvényen röplabdában, sárkányhajóban, kosárlabdában és labdarúgásban mérik össze tudásukat a joghallgató indulók. Az eseményen hazánk mind a nyolc jogi kara képviselteti magát a versenyzőkön kívül nagyszámú szurkolótáborral is.



A szervezők a Kisalföldet arról tájékoztatták, hogy sokféle nappali programmal készülnek a rendezvényre. Az Arsboni és az Európai Joghallgatók Szövetsége szakmai előadásaira is sor kerül. Lesz perszimuláció, amely a Trónok harca című sorozatból ismert Tyrion perét bújtatja majd új köntösbe.



A résztvevők ezek mellett jogász slam poetryn és városi körsétán is részt vehetnek. Esténként koncertek szórakoztatják a fiatalokat: fellép az UFO, a Fiesta zenekarból Csordás Tibi, a Szeresd a Trashem Bébi és Metzker Viktória.