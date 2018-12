Szilveszter éjjel ingyenes győri buszjáratokkal juthatunk haza

Az önkormányzat ingyenes éjszakai járatokkal segíti az újévi tűzijátékra érkezők be- és hazajutását. Az ünnepi menetrend az év végén…



Az ünnepi tűzijáték megtekintése érdekében 2019. január 1-jén díjmentesen igénybe vehető különjáratok indulnak az alábbi útvonalakon és időpontokban.



901 DUNAKAPU TÉR – ÚJVÁROS – SZIGET – PINNYÉD



Pinnyéd, Új sortól indul a Dunakapu térre: 0.25 órakor

Dunakapu térről indul Pinnyédre: 1.35 órakor



907 DUNAKAPU TÉR – MALOM LIGET – MESTER UTCA – JANCSIFALU – SZABADHEGY – KISMEGYER



Kismegyer, Arató utcából indul a Dunakapu térre: 0.25 órakor

Dunakapu térről indul Kismegyerre: 1.35 órakor



911 DUNAKAPU TÉR – RÉVFALU – KISBÁCSA – BÁCSA, ERGÉNYI LAKÓTELEP – SÁRÁS – RÉVFALU – DUNAKAPU TÉR (körjárat)



Dunakapu térről indul: 0.15 és 1.35 órakor



917 DUNAKAPU TÉR – BARTÓK BÉLA ÚT – ADYVÁROS – ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCA



Zöld utca, Szőnyi Márton utcától indul a Dunakapu térre: 0.25 órakor



(előtte 0.23 órakor a Jereváni út, postánál és 0.24 órakor a Zöld utca, Jereváni útnál is fel lehet szállni)



Dunakapu térről indul a Zöld utcába: 1.35 órakor



921 DUNAKAPU TÉR – KÁLVÁRIA UTCA – MARCALVÁROS – MÉNFŐCSANAK – GYIRMÓT



Gyirmót, Papréti úttól indul a Dunakapu térre: 0.10 órakor

Dunakapu térről indul Gyirmótra: 1.35 órakor



922 DUNAKAPU TÉR – MARCALVÁROS



Marcalváros, Kovács Margit utcától indul a Dunakapu térre: 0.30 órakor

Dunakapu térről indul Marcalvárosba: 1.35 órakor



931 DUNAKAPU TÉR – GYÁRVÁROS – LIKÓCS – GYŐRSZENTIVÁN, HOMOKSOR – KÁLMÁN IMRE ÚT



Győrszentiván, Kálmán Imre útról indul a Dunakapu térre: 0.02 órakor



(Likócson az autóbusz a Dunakapu tér felé is a Pesti út kifelé irányú oldalán áll meg!)



Dunakapu térről indul Győrszentivánra: 1.35 órakor



Az ÉNYKK Zrt. tájékoztatása az év végi közlekedési rendről:



2018. december 28-án



A normál munkanapi forgalomnál jelentősen kisebb utazási igények miatt a helyi autóbuszjáratok alapvetően szabadnapi (szombati) menetrend szerint közlekednek, kivéve a 10, 27, 32, 34, 36 jelzésű, helyi utazásra is igénybe vehető regionális autóbuszjáratokat, amelyek tanszünetes munkanapi menetrend szerint közlekednek, illetve a 900-as jelzésű járat nem közlekedik.



A munkába járás elősegítése érdekében az alábbi plusz járatok is közlekednek:



15-ös jelzéssel a Révai Miklós utcából 6.10, 7.10, 15.00, 16.00, 17.00 órakor indul körjárat az AUDI gyár, a Rába gyár és az Ipari Park érintésével, az iparterületeken irodai munkakörben dolgozók munkába és haza utazásának biztosítása céljából.



31-es jelzéssel a Révai Miklós utcából 5.55 órakor, Győrszentiván, Homoksorról 6.19 órakor, a Kálmán Imre útról 6.31 órakor is indul autóbuszjárat.



2018. december 31-én (Szilveszter este és éjszaka)



Az autóbuszjáratok többsége korlátozás nélkül közlekedik, az alábbi kivételekkel.



A 12, 19A, 24, 25, 38 vonalakon 19 óra után nem indulnak járatok.



A 2-es vonalon a Révai Miklós utcából 19.35, 20.35, 21.35 órakor, illetve a Zöld utcából 19.51, 20.51, 21.51 órakor induló járatok nem közlekednek.



A 7-es vonalon a Révai Miklós utcából a 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 órakor induló járatok nem közlekednek.



A 17-es vonalon a Virágpiacról 20.00, 21.00, 22.00 órakor induló járatok nem közlekednek.



A 22-22A vonalcsoporton a Révai Miklós utcából 19.33, 20.33, 21.33, 22.33 órakor, illetve a Ménfőcsanakról 20.04, 21.04, 22.04 órakor induló járatok nem közlekednek.



A 34-es vonalon az autóbusz-állomásról 22.45 órakor és a Ménfőcsanak, Sokorópátkai útról 20.48 órakor induló járatok nem közlekednek.