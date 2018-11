Szeretetben, de szűkösen - Kályha és fa kellene Győrben a hattagú családnak

Bogdán Lajosné a kétéves ikerpárra vigyáz, míg a nagyobb gyerekek oviban vannak, édesanyjuk a kenyérgyárban részmunkaidőben dolgozik. Tönkrement a kályhájuk, kevés a fájuk, olvasóink támogatását vittük nekik a bajban.

Én a kisebbik szobát használom, a lányomék öten alszanak a nagyobbikban: szeretetben, de szűkösen élünk. A gyerekek apjától segítséget nem kapunk, a lányommal egymást segítjük, amiben tudjuk. Megélhetésünk azonban nehézkes" – emiatt kért segítséget a Lapcom Média Alapítványtól Bogdánné. Ráadásul minden nagyobb, nem várt kiadás ellehetetleníti az életüket. „Nemrégiben tönkrement az egyik kályhánk. Itt a tél, fára is szükségünk lenne – önerőből ezt képtelenek vagyunk beszerezni"

