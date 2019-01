Szerdáig szünetel a termelés az Audi ingolstadti üzemében a győri sztrájk miatt

Legalább szerdáig szünetel a termelés az Audi központi üzemében, Ingolstadtban a győri motorgyár dolgozóinak sztrájkja miatt - mondta a német autógyártó társaság szóvivője hétfőn az MTI-nek.A szóvivő elmondta: korábban úgy tervezték, hogy csak hétfőn és kedden állítják le a termelést az ingolstadti üzemben, de végül szerdára is szünetet kellett elrendelni. Több ezer járművet nem tudnak legyártani, mert hiányoznak hozzájuk a Győrben készülő motorok. Egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat újra a termelés.Folyamatosan értékelik a helyzetet, napról-napra megvizsgálják, hogy lehet-e már folytatni a munkát - mondta a szóvivő. Az Audi másik németországi üzeme, a neckarsulmi gyár nem állt le, szerdáig van megfelelő számú motor a járművek összeszereléséhez.A hét második felétől ott is vizsgálni kell majd a gyártás folytatásának feltételeit. Egyelőre nem lehet megállapítani, hogy miként lehet behozni a lemaradást, a sztrájk miatti bevételkiesést és egyéb költségeket pedig csak annak végeztével lehet kiszámítani - mondta a szóvivő.

Korábban írtuk:

Csütörtök óta áll a termelés Győrben

Megbénította az Audi német autógyártó ingolstadti üzemében a gyártást a vállalat győri motorgyárában napok óta tartó sztrájk.Hétfőn és kedden teljesen leállnak a szalagok - mondta el a vállalat szóvivője hétfőn. Több ezer járművet nem tudnak legyártani az Audi ingolstadti központjában azért, mert hiányoznak ehhez a Győrben készülő motorok.Az Audi neckarsulmi üzeme egyelőre nem érintett, ott a hét közepéig áll rendelkezésre elengedő számú motor a járművek összeszereléséhez. A szóvivő kiemelte, hogy a magyarországi tárgyalásoktól függ majd a helyzet további alakulása.Csütörtök reggel hat óra óta szinte teljesen leállt a termelés a győri Audiban, miután az Audi Hungária Független Szakszervezet meghirdette egy hetes sztrájkját, a munkaadó és a szakszervezet ma délután ismét tárgyal az idei évi bérekről - tájékoztatta az AHFSZ elnökségi tagja hétfőn az MTI-t.Szimacsek Tibor elmondta, hogy a támogatottságuk töretlen, a sztrájkban műszakonként továbbra is mintegy 4000-4500 dolgozó vesz részt a motorgyártás és a járműgyártás területeiről. Az AHFSZ tagsága is nő, mára több, mint háromszáz új tagja lett az érdekképviseletnek.Az AHFSZ azért hirdette meg január 24-e reggel hat és január 31-e reggel hat óra között egy hetes sztrájkját, mert az Audi Hungaria Zrt. és a szakszervezet nem tudott megállapodni az idei évi bérekről a tavaly szeptember óta tartó tárgyalások során.Szimacsek Tibor elmondta, hogy a szakszervezet továbbra is azt kéri a munkáltatótól, hogy a bérmegállapodást egy évre rögzítsék, úgy, hogy az alapbéremelést kombinált béremelés alkalmazásával 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emeljék meg. Ezen felül az alapbérbe a mozgóbér négy százalékát építsék be, kapjon minden munkavállaló egy hónapban egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a munkavállaló rendelkezhessen. A választható béren kívüli juttatás keretösszegét a jelenlegi 620 ezer forintról 787 ezer forintra növeljék, fejlesszék tovább a lojalitás bónuszt és vezessék be a jubileumi bónuszt.Felidézte, hogy szombaton két alkalommal is tárgyaltak az Audi képviselőivel, akik átadták hetedik javaslatukat. Azt a tárgyaló delegáció helyben elutasította, mert álláspontjuk szerint a javaslat "nem tükrözi a helyzet komolyságát", csak "az ajánlatok számát növeli".A szakszervezet megkereste az Audi AG felelős vezetőjét, hogy az ő "személyes részvételével, közösen" oldják meg a kialakult helyzetet.Az Audi kommunikációs osztálya azt közölte az MTI-vel, hogy hétfő délután ismét tárgyal az érdekképviselet és a munkaadói oldal. Utóbbi reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb sikerül mindenki számára elfogadható megállapodást kötni.Az AHFSZ-nek mintegy kilencezer tagja van. A győri Audi mintegy 13 ezer embert foglalkoztat.