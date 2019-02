Szerda reggel óta sztrájkol a győri Tesco-iroda dolgozói - reagált a vállalat - fotók

A Tesco közleményében kiemelte, hogy a januári fizetéseket a tervezettnél egy nappal korábban, szerdán átutalta. Közölték azt is, határozott szándékuk, hogy támogassák a változásban érintett munkatársakat, ezért a győri bérszámfejtő kollégáknak a törvényi előírások teljesítésén felül további jelentős pénzügyi juttatási csomagot ajánlottak fel, hogy az átállási és a munkakereső időszakot támogassák.



Mint írják, a Tesco csalódott, hogy az ajánlat ellenére a sztrájkbizottság a dolgozó érdekeit szem előtt tartó további egyeztetés helyett a sztrájk mellett döntött. Ezzel együtt a Tesco tiszteletben tartja a sztrájkbizottság sztrájkhoz való jogát.



A sztrájk ellenére is folytatni ívánják a párbeszédet, nagyra értékelik a győri kollégá szakértelmét, és bíznak abban, hogy az egyeztetés folytatódik. A Tesco szándéka, hogy a sztrájkbizottsággal a tárgyalóasztal mellett folytassa az egyeztetéseket.



A Tesco tisztában van a ülönleges örülményekkel, melyekkel a bér- és TB számfejtési feladatok Győrből Budapestre történő áthelyezése jár, valamint elismeri a győri kollégá elkötelezettségét.



A Tesco ezúton is öszöni az esedékes bér- és TB számfejtési feladatok ellátására mozgósított csapat munkáját, akik gondoskodtak róla, hogy valamennyi magyar kolléga időben, sőt a tervezett fizetési ütemezésnél korábban megkapja fizetését.

„Kaptunk egy ajánlatot , amely elfogadhatatlan volt a számunkra, ezért kilátásba helyzetü a sztrájkot. Három nap tárgyalás után a övetkező ajánlatuk ugyanaz volt pepitában. Ezek után elkezdtü a sztrájkot." A fenti mondatok szerda hangzottak el a győri Tesco-iroda bejárata előtt ácsorgó dolgozóktól. Ahogy azt korábban megírtuk , a Tesco új özép-európai szolgáltató özpontját Budapesten hozzá létre valamikor a nyár folyamán; emiatt elküldik a győri iroda bérszámfejtőit. Ezek után a győri Tesco-iroda 40, bérszámfejtést végző dolgozója nyolc órakor határozatlan idejű sztrájkot kezdett (a pénzügy 60 munkatársa rendben felvette a munkát).A szokott időben beérkeztek munkahelyükre, majd 8 órától letetté a munkát és megkezdté a határozatlan idejű sztrájkot. Szóba került, hogy a cég megvizsgálja, tudnának-e a dolgozó naponta ingázni Győr és a fővárosi Váci út özött. „Irreális megoldás, négy-négy és fél óra utazás lenne naponta"– adott választ Zaveczkiné Nagy Mónika, a sztrájkbizottság vezetője. „Hasonló elbocsátásoknál az ilyen nagyságrendű cégeknél 12 hónapot szoktak pluszban kifizetni a dolgozóknak, nekünk a Tesco ét és fél hónapot ínál; mi öt hónapnyit szeretnénk" – tette hozzá.Egyelőre várnak, ülnek az asztalok mellett, várjá a munkaidő végét. A tre már nem kaptak tárgyalási időpontot, az általuk benyújtott három ajánlatot a Tesco elutasította. „Hangsúlyozzuk, hogy nem a dolgozókat akarjuk nehéz helyzetbe hozni, valamilyen utalást biztosan üld nekik a Tesco, csak nem biztos, hogy a megfelelő januári bért. Mi még soha nem csináltunk ilyet, átlagos dolgozó emberek vagyunk, akik most erre ényszerültünk" – mondja Zaveczkiné Nagy Mónika.Az Audi-sztrájkkal nincs semmilyen párhuzam, például a munkafelfüggesztés miatti bérkiesésre a tiltakozó szakszervezeti segélyt sem értek.Bár az elküldöttek továbbra sem kaptak semmilyen írásos tájékoztatást, annyit közöltek velük, hogy egyik csoportjuk -ig, a másik pedig -ig dolgozik. A sztrájkba lépő méltánytalannak érzik az ajánlatot és a bánásmódot, mint mondjá , jóval több munkáért ínál igen kevés plusz juttatást, pedig, vélik a tiltakozó , ha az új centrumot a Tesco nem tudja normális keretek özött, felkészült szakemberekkel elindítani, abból nagy problé származhat.úgy tudjuk, hogy hatan már találtak új munkahelyet a bérszámfejtők közül, közülük egy ember még szolidáris, így összesen 35-en sztrájkolnak.