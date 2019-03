Szép sikerrel szerepelt Debrecenben a Széchenyi István Egyetem Művészeti Kara

Fotó: Széchenyi István Egyetem

- Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően az idén is szép sikerrel szerepeltünk a Debreceni Országos Dohnányi Kamarazenei Találkozón és Versenyen - számolt be a sikerről, az eredményről dr. Ruppert István professzor, a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának dékánja.- Négy műsorszámmal léptünk fel, a zsűri nívódíjat adott három kamara műsorszámunk előadóinak. C. Debussy: G-dúr zongoratrió III-IV. tételét; Balogh Dorina - hegedű, Parlag Tímea - gordonka, Gálác Ivett - zongora, P. Gaubert: Három akvarell I., III. tételét Szabó Dóra - fuvola, Lukács Hedvig - gordonka, Kozma-Páll Erzsébet - zongora, A. Babadjanian: fisz-moll zongoratrió II-III. tételét Csikár Enikő - hegedű, Kovács Lili - gordonka, Dorotovics Ádám - zongora győri zeneművész szakosok adták elő, a zsűri értékelése szerint "nívódíjas" szinten.Mindhárom kamaracsoport felkészítő tanára dr. Choi Insu, a Művészeti Kar egyetemi docense, zongoraművész volt. A debreceni versenyen részt vevő zongoraművész-jelöltek közül hárman kaptak különdíjat, köztük Dorotovics Ádám széchenyis hallgató is.Szöveg: Széchenyi István Egyetem