Szent László-nap Győrben négy kitüntetettel - fotók

Szent László hermáját 1607 óta őrzik a győri székesegyházban, kultusza azonban az 1763-as földrengés után bontakozott ki igazán. Azóta a város minden év június 27-én szentmisével és körmenettel tiszteleg az egykori uralkodó előtt. Így történt csütörtökön is, előtte pedig a győri önkormányzat a rendszerváltás óta tartó hagyományt folytatva díszközgyűlést tartott a városházán.Borkai Zsolt polgármester ünnepi beszédében felidézte a Szent Lászlóról szóló legismertebb jellemzést: fejjel magasabb mindenkinél, s ez szerinte nemcsak fizikai, hanem szellemi fölényére is utal, amelynek révén három lépéssel előtte járt korának. Úgy vélte: rendíthetetlen hite, hazaszeretete, erkölcsös jelleme miatt emlékezünk rá ma is. Hozzátette: Szent László utat mutatott a magyaroknak, és utat mutat ma is, a XXI. század értékválsággal küzdő világában. „Ezért is fontos, hogy mi ragaszkodjunk étékeinkhez" – szögezte le.A díszpolgári cím és a Pro Urbe Díj után a Szent László-érem Győr harmadik rangos kitüntetése, amelyet olyan személy kaphat, aki tudományos, művészeti, kulturális, sport- vagy egyéb területen elért eredményével, teljesítményével a város érdekeit szolgálta és jó hírnevét öregbítette. A díszközgyűlésen négyen vehették át ezt az elismerést a polgármestertől, aki elöljáróban hangsúlyozta: rajtuk kívül is sok lokálpatrióta él a városban, akik nem restek Győrt szolgálni.Barabás László festőművésznek festészeti-grafikai munkásságáért, Győr művészi életében betöltött közösségformáló tevékenységéért, Nagy István fényképészmesternek a város múltja és jelene bemutatásáért, Szalóky János plébánosnak közösségformáló és karitatív tevékenységéért, míg Zombai-Kovács Ákos televíziós főszerkesztőnek több évtizedes szerkesztő-tudósító munkájáért, Győr hiteles tájékoztatásáért ítélte oda az érmet a közgyűlés.