Széchenyis siker és "Sörgyári capriccio" a Nemzetközi Számviteli Héten

Dr. Borbély Katalin, Gönczy Balázs és Schöffer Attila. Fotó: Májer Csaba József

A Széchenyi István Egyetem 2016-ban csatlakozott a nemzetközi felsőoktatási számviteli szervezethez (European Taxation and Accounting in Practice), amely immáron a huszadik nemzetközi számviteli hetet rendezte Görögországban, a kavalai egyetemen. A tavalyi programsorozatot a portugáliai Coimbrában tartották, ott is eredményesek voltak a győri hallgatók. Idén Gönczy Balázs és Schöffer Attila képviselték a széchenyis színeket.Felkészítő tanáruk, Dr. Borbély Katalin, a Gazdasági Elemzések Tanszék egyetemi docense elmondta, hogy most kicsit más szemmel néztek a rendezvénysorozatra, hiszen jövőre a Széchenyi István Egyetem lesz a házigazdája a Nemzetközi Számviteli Hétnek. Ezért a felkészülés nemcsak azzal járt, hogy a hallgatók megfelelő alapot kapjanak angol nyelven a meghatározott forgatókönyv szerint zajló megmérettetésre, hanem ötletetek is gyűjtöttek a következő évi rendezéshez.A szakmai feladatok vezérfonala sörgyárakhoz kötődött, így ha koruknál fogva a hallgatók nem is, tanáraik felidézhették emlékeikben a Menzel-Hrabal páros kultikus filmjét, a „Sörgyári capriccio"-t.

A hagyományoknak megfelelően idén is tizenkilenc, vegyes nemzetiségű csapatot állítottak össze a szervezők. Jómagam egy német és egy spanyol lánnyal, valamint egy belga fiúval kerültem egy csapatba. A német lány nagyon jól tudott könyvelni, a belga srác intuitív volt, a spanyol lány jól kategorizálta a feladatokat, én pedig értettem a fundamentális elemzéshez és a kontrollinghoz, vagyis remekül kiegészítettük egymást. Az oktatási szekció előadásai után szakmai feladatként két belga sörgyárhoz kapcsolódóan kellett elemezni az anyacég beszámolóját, majd pedig azt, hogy megérné-e felvásárolni egy további vállalatot"

– mondja Gönczy Balázs, aki csapatával első helyezett lett a rangos szakmai versenyen. Azt már kérdésünkre teszi hozzá, hogy a sörgyárak termékminőségének vizsgálata nem tartozott a konkrét versenyfeladatok közé.Schöffer Attila csapata nem volt ilyen szerencsés összeállítású. Egy litván, egy Begiumban tanuló holland és egy francia lánnyal válogatták össze. A francia lány nem nagyon beszélt angolul, ezért elsősorban a csapatépítésre, a kommunikáció legjobb formájának kiválasztására, az együttműködésre kellett koncentrálniuk.A nemzetközi számviteli hét nagy előnye a szakmai fejlődési lehetőségen túl, hogy a résztvevők sokféle világlátással találkozhatnak. Ezt igazolja, hogy idén is tizennégy ország hallgatói vettek részt a görögországi rendezvénysorozaton.

Jó volt megismerni és integrálni ezt a sokféle hozzáállást. A feladatokból is tanulhattunk, rengeteg értékes tapasztalattal térhettünk haza"

– mondja Attila.

Olyannyira, hogy egy külföldi magánutazás biztosan nem tudná pótolni ezt. A számviteli hét tele volt kihívásokkal, életre szóló élményt szereztünk"

– teszi hozzá Balázs. Mindketten szakkollégisták. Attila másodéves a gazdálkodás és menedzsment alapszakon, utána nyitni szeretne a munkaerőpiac felé. Balázs még gazdálkodás és menedzsment alapszakos hallgatóként jelentkezett a versenyre, jelenleg vezetés és szervezés mesterszakon tanul, és a diploma után szeretné megszerezni a PhD fokozatot, oktatni-kutatni a győri egyetemen.A két hallgató Komáromból és Vértesszőlősről jár Győrbe, felkészítőtanáruk tatabányai, így ízig-vérig Komárom-Esztergom megyei széchenyis különítményként vettek részt a görögországi szakmai héten. Dr. Borbély Katalin szerint a tanároknak is nagyon hasznos egy ilyen út, hiszen tapasztalatokat cserélhetnek arról, hogy ki, milyen módszerrel tanít, milyen újdonságok vannak a szakterületén. A Gazdasági Elemzések Tanszék egyetemi docense közben megkezdte a jövő évi győri Nemzetközi Számviteli Hét szervezését, ahol a szakmai programok mellett Balázs javaslatára lesz kincskeresős városvezetés Győrben, és természetesen elviszik a nyolcvan hallgatót, 20-30 kísérőtanárt Pannonhalmára is. A számviteli hét így a nemzetköziesítési folyamathoz is hozzájárulhat, hiszen a résztvevők Európa-szerte magukkal vihetik a Széchenyi-egyetem jóhírét.