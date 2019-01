Széchenyis óriás LED totemek az Educatio Szakkiállításon

A HUNGEXPO Vásárközpont "A" csarnokában (1101 Budapest, Albertirsai út 10.), a kiállítótér fő útvonalán, a színpad előtti részen találhatják meg a széchenyis standot a látogatók. Látványos, 3,5 méter magas, négyoldalú LED totemeken fog körbefutni folyamatosan az információ a felvételizőknek a képzésekről, az egyetemi életről. Itt mutatkozik be a nyilvánosság előtt először az egyetem új logója is.

Azt szeretnénk, hogy a győri Audi Hungariával közös területen álló standunk nagyon közvetlen, átjárható legyen. Ezért nem választják el pultok az egyetem munkatársait az érdeklődőktől, és tartalmas beszélgetések alakulhatnak ki hallgatóink, oktatóink, valamint a felvételi előtt álló diákok között. A stand elemein is sok-sok információval szolgálunk majd a képzési területekről, a duális képzésekről, valamint arról, hogy miért is érdemes a Széchenyit választani. Milyen nagy arányban és milyen gyorsan tudnak elhelyezkedni tanult szakmájukban az itt végzett fiatalok, akik közül nagyon sokan „lábon elkelnek", vagyis már a képzés közben munkahelyet találnak. Alátámasztjuk, hogy miért is a Széchenyi a legjobb választás a továbbtanulásra, és bemutatjuk, hogy milyen változatos az élet a campusainkon. Mit jelent a belváros és a természet együttes közelsége Győrben, a vár évszázados, hagyományteremtő öröksége Mosonmagyaróváron, a sok-sok, hallgatóbarát áron kínált szolgáltatás, és a szállodai színvonalú kollégiumok hálózata"

Tavaly is nagyon sokan látogattak a Széchenyi István Egyetem standjára.

– mondja Lőrincz Gergő, az Egyetemi Szolgáltató Központ munkatársa.A szervezők különféle aktivitásokkal is készülnek az Educatio széchenyis standján. Lehet fotózkodni az óriás, széchenyis betűk mellett, lesz interaktív füzet, és a látogatók kérdőív kitöltésével értékes egyetemi ajándékokat is nyerhetnek. Egyúttal meghívják a látogatókat Győrbe, hiszen január 16-án rendezik a Nyitott Kapuk napját a Széchenyi István Egyetemen.Az Egyetemi Szolgáltató Központ munkatársai nemcsak az Educatio Szakkiállításon és a Nyitott Kapukon, hanem a hétköznapokon, a központ nyitvatartási idejében folyamatosan várják az érdeklődőket a győri campus Új Tudástér épületében. A csoportoktól, öt fő felett előzetes bejelentkezést kérnek a felveteli@sze.hu címen, vagy a 06 96 613 610 telefonszámon, egyénileg viszont bárki előzetes időpontfoglalás nélkül is érkezhet.

Munkatársaink személyes segítséget, információt, teljes körű tájékoztatást tudnak adni a felvételi eljárással kapcsolatban az érdeklődőknek. Érdemes figyelni a következő hetekben a honlapunkat is, ahol három, egymást követő videós blokkban adunk segítséget a jelentkezéssel, a dokumentumok feltöltésével, a felvi.hu felület kezelésével kapcsolatban"

– mondja Lőrincz Gergő.Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás január 10-12.között, naponta 10-tól 17 óráig várja a látogatókat a HUNGEXPO Vásárközpont "A" csarnokában (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) Belépés és kilépés: Főbejáraton (I. kapu) felől. A szakkiállítás minden látogató számára ingyenes. A több napos seregszemlén közel 200 kiállító és több mint 50 ezer látogató vesz részt évről évre. Közel ötven felsőoktatási intézmény jelenlegi hallgatói-, oktatói adják át a legfontosabb információkat a képzésről, a szokásokról, kollégiumi elhelyezésről, és akár a tanulmányokat követő jövőképről is.