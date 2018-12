Százezer forintból él havonta ez a négytagú, győri család

Lakatos Zsuzsanna és Dudás Zsuzsanna a két kisfiúval, Krisztiánnal és Richárddal.

Ha támogatást adna vagy kérne

A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat korábban a Kisalföldbe fűzött, ügyfélszolgálatainkon is beszerezhető sárga csekken fizethetik be, vagy átutalással a 12096705-01312657- 00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérők vagy rászorulókat ajánló olvasóink levelét a Kisalföld-szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

„Nézze, tizennyolc hónapja kapok ilyen injekciót" – mutatta Dudás Zsuzsanna a győri Knézich utcai önkormányzati bérlakás szépen felújított konyhájában.A 63 éves asszony súlyos csontritkulásban szenved, az említett vakcina pedig még úgy is havi 11 ezer forintba kerül, hogy 90 százalékos állami támogatás van rajta.Betegsége miatt segítségre szorul, emiatt lánya, Lakatos Zsuzsanna ápolja, az ápolási díj összege azonban csekély, mellette viszont nem tud elmenni dolgozni.Az ő, s így az egész család helyzetét nehezíti, hogy tartásdíjat – noha járna neki – nem kap volt párjától, pedig egy hat- és egy ötéves, csillogó szemű óvodás gyermeket kell ellátniuk.„Mindössze kilencven–száz ezer forintból élünk havonta" – panaszolta Lakatos Zsuzsanna, emiatt több tízezer forint tartozásuk is összegyűlt már.Ezek kifizetésére és a karácsony megszépítésére olvasóink 150 ezer forintos adományát adtuk át. A család további segítséget is szívesen fogadna: elromlott a mosógépük, emellett a kicsik ruháztatása szintén nehézséget okoz számukra.